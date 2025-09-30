- Aperçu
GNL-PD: Global Net Lease, Inc. 7.50% Series D Cumulative Redeemable Per
Le taux de change de GNL-PD a changé de 0.44% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 24.68 et à un maximum de 24.85.
Suivez la dynamique Global Net Lease, Inc. 7.50% Series D Cumulative Redeemable Per. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action GNL-PD aujourd'hui ?
L'action Global Net Lease, Inc. 7.50% Series D Cumulative Redeemable Per est cotée à 24.84 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.44%, a clôturé hier à 24.73 et son volume d'échange a atteint 19. Le graphique en temps réel du cours de GNL-PD présente ces mises à jour.
L'action Global Net Lease, Inc. 7.50% Series D Cumulative Redeemable Per verse-t-elle des dividendes ?
Global Net Lease, Inc. 7.50% Series D Cumulative Redeemable Per est actuellement valorisé à 24.84. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 6.93% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de GNL-PD.
Comment acheter des actions GNL-PD ?
Vous pouvez acheter des actions Global Net Lease, Inc. 7.50% Series D Cumulative Redeemable Per au cours actuel de 24.84. Les ordres sont généralement placés à proximité de 24.84 ou de 25.14, le 19 et le -0.04% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de GNL-PD sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action GNL-PD ?
Investir dans Global Net Lease, Inc. 7.50% Series D Cumulative Redeemable Per implique de prendre en compte la fourchette annuelle 22.01 - 25.14 et le prix actuel 24.84. Beaucoup comparent 2.52% et 6.93% avant de passer des ordres à 24.84 ou 25.14. Consultez le graphique du cours de GNL-PD en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Global Net Lease, Inc. ?
Le cours le plus élevé de Global Net Lease, Inc. l'année dernière était 25.14. Au cours de 22.01 - 25.14, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 24.73 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Global Net Lease, Inc. 7.50% Series D Cumulative Redeemable Per sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Global Net Lease, Inc. ?
Le cours le plus bas de Global Net Lease, Inc. (GNL-PD) sur l'année a été 22.01. Sa comparaison avec 24.84 et 22.01 - 25.14 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de GNL-PD sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action GNL-PD a-t-elle été divisée ?
Global Net Lease, Inc. 7.50% Series D Cumulative Redeemable Per a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 24.73 et 6.93% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 24.73
- Ouverture
- 24.85
- Bid
- 24.84
- Ask
- 25.14
- Plus Bas
- 24.68
- Plus Haut
- 24.85
- Volume
- 19
- Changement quotidien
- 0.44%
- Changement Mensuel
- 2.52%
- Changement à 6 Mois
- 6.93%
- Changement Annuel
- 6.93%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4