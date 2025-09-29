GNL-PD股票今天的价格是多少？ Global Net Lease, Inc. 7.50% Series D Cumulative Redeemable Per股票今天的定价为24.84。它在0.44%范围内交易，昨天的收盘价为24.73，交易量达到19。GNL-PD的实时价格图表显示了这些更新。

Global Net Lease, Inc. 7.50% Series D Cumulative Redeemable Per股票是否支付股息？ Global Net Lease, Inc. 7.50% Series D Cumulative Redeemable Per目前的价值为24.84。股息政策取决于公司，而投资者也会关注6.93%和USD。实时查看图表以跟踪GNL-PD走势。

如何购买GNL-PD股票？ 您可以以24.84的当前价格购买Global Net Lease, Inc. 7.50% Series D Cumulative Redeemable Per股票。订单通常设置在24.84或25.14附近，而19和-0.04%显示市场活动。立即关注GNL-PD的实时图表更新。

如何投资GNL-PD股票？ 投资Global Net Lease, Inc. 7.50% Series D Cumulative Redeemable Per需要考虑年度范围22.01 - 25.14和当前价格24.84。许多人在以24.84或25.14下订单之前，会比较2.52%和。实时查看GNL-PD价格图表，了解每日变化。

Global Net Lease, Inc.股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Global Net Lease, Inc.的最高价格是25.14。在22.01 - 25.14内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Global Net Lease, Inc. 7.50% Series D Cumulative Redeemable Per的绩效。

Global Net Lease, Inc.股票的最低价格是多少？ Global Net Lease, Inc.（GNL-PD）的最低价格为22.01。将其与当前的24.84和22.01 - 25.14进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GNL-PD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。