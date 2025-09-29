GNL-PD: Global Net Lease, Inc. 7.50% Series D Cumulative Redeemable Per
今日GNL-PD汇率已更改0.44%。当日，交易品种以低点24.68和高点24.85进行交易。
关注Global Net Lease, Inc. 7.50% Series D Cumulative Redeemable Per动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
GNL-PD股票今天的价格是多少？
Global Net Lease, Inc. 7.50% Series D Cumulative Redeemable Per股票今天的定价为24.84。它在0.44%范围内交易，昨天的收盘价为24.73，交易量达到19。GNL-PD的实时价格图表显示了这些更新。
Global Net Lease, Inc. 7.50% Series D Cumulative Redeemable Per股票是否支付股息？
Global Net Lease, Inc. 7.50% Series D Cumulative Redeemable Per目前的价值为24.84。股息政策取决于公司，而投资者也会关注6.93%和USD。实时查看图表以跟踪GNL-PD走势。
如何购买GNL-PD股票？
您可以以24.84的当前价格购买Global Net Lease, Inc. 7.50% Series D Cumulative Redeemable Per股票。订单通常设置在24.84或25.14附近，而19和-0.04%显示市场活动。立即关注GNL-PD的实时图表更新。
如何投资GNL-PD股票？
投资Global Net Lease, Inc. 7.50% Series D Cumulative Redeemable Per需要考虑年度范围22.01 - 25.14和当前价格24.84。许多人在以24.84或25.14下订单之前，会比较2.52%和。实时查看GNL-PD价格图表，了解每日变化。
Global Net Lease, Inc.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Global Net Lease, Inc.的最高价格是25.14。在22.01 - 25.14内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Global Net Lease, Inc. 7.50% Series D Cumulative Redeemable Per的绩效。
Global Net Lease, Inc.股票的最低价格是多少？
Global Net Lease, Inc.（GNL-PD）的最低价格为22.01。将其与当前的24.84和22.01 - 25.14进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GNL-PD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GNL-PD股票是什么时候拆分的？
Global Net Lease, Inc. 7.50% Series D Cumulative Redeemable Per历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.73和6.93%中可见。
- 前一天收盘价
- 24.73
- 开盘价
- 24.85
- 卖价
- 24.84
- 买价
- 25.14
- 最低价
- 24.68
- 最高价
- 24.85
- 交易量
- 19
- 日变化
- 0.44%
- 月变化
- 2.52%
- 6个月变化
- 6.93%
- 年变化
- 6.93%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值