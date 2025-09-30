- Übersicht
GNL-PD: Global Net Lease, Inc. 7.50% Series D Cumulative Redeemable Per
Der Wechselkurs von GNL-PD hat sich für heute um 0.44% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.68 bis zu einem Hoch von 24.85 gehandelt.
Verfolgen Sie die Global Net Lease, Inc. 7.50% Series D Cumulative Redeemable Per-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von GNL-PD heute?
Die Aktie von Global Net Lease, Inc. 7.50% Series D Cumulative Redeemable Per (GNL-PD) notiert heute bei 24.84. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.44% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 24.73 und das Handelsvolumen erreichte 19. Das Live-Chart von GNL-PD zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie GNL-PD Dividenden?
Global Net Lease, Inc. 7.50% Series D Cumulative Redeemable Per wird derzeit mit 24.84 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 6.93% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von GNL-PD zu verfolgen.
Wie kaufe ich GNL-PD-Aktien?
Sie können Aktien von Global Net Lease, Inc. 7.50% Series D Cumulative Redeemable Per (GNL-PD) zum aktuellen Kurs von 24.84 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 24.84 oder 25.14 platziert, während 19 und -0.04% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von GNL-PD auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in GNL-PD-Aktien?
Bei einer Investition in Global Net Lease, Inc. 7.50% Series D Cumulative Redeemable Per müssen die jährliche Spanne 22.01 - 25.14 und der aktuelle Kurs 24.84 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.52% und 6.93%, bevor sie Orders zu 24.84 oder 25.14 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von GNL-PD.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Global Net Lease, Inc.?
Der höchste Kurs von Global Net Lease, Inc. (GNL-PD) im vergangenen Jahr lag bei 25.14. Innerhalb von 22.01 - 25.14 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 24.73 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Global Net Lease, Inc. 7.50% Series D Cumulative Redeemable Per mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Global Net Lease, Inc.?
Der niedrigste Kurs von Global Net Lease, Inc. (GNL-PD) im Laufe des Jahres betrug 22.01. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 24.84 und der Spanne 22.01 - 25.14 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von GNL-PD live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von GNL-PD statt?
Global Net Lease, Inc. 7.50% Series D Cumulative Redeemable Per hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 24.73 und 6.93% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
