GNL-PD: Global Net Lease, Inc. 7.50% Series D Cumulative Redeemable Per
Курс GNL-PD за сегодня изменился на 0.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.68, а максимальная — 24.85.
Следите за динамикой Global Net Lease, Inc. 7.50% Series D Cumulative Redeemable Per. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GNL-PD сегодня?
Global Net Lease, Inc. 7.50% Series D Cumulative Redeemable Per (GNL-PD) сегодня оценивается на уровне 24.79. Инструмент торгуется в пределах 0.24%, вчерашнее закрытие составило 24.73, а торговый объем достиг 15. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GNL-PD в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Global Net Lease, Inc. 7.50% Series D Cumulative Redeemable Per?
Global Net Lease, Inc. 7.50% Series D Cumulative Redeemable Per в настоящее время оценивается в 24.79. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.72% и USD. Отслеживайте движения GNL-PD на графике в реальном времени.
Как купить акции GNL-PD?
Вы можете купить акции Global Net Lease, Inc. 7.50% Series D Cumulative Redeemable Per (GNL-PD) по текущей цене 24.79. Ордера обычно размещаются около 24.79 или 25.09, тогда как 15 и -0.24% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GNL-PD на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GNL-PD?
Инвестирование в Global Net Lease, Inc. 7.50% Series D Cumulative Redeemable Per предполагает учет годового диапазона 22.01 - 25.14 и текущей цены 24.79. Многие сравнивают 2.31% и 6.72% перед размещением ордеров на 24.79 или 25.09. Изучайте ежедневные изменения цены GNL-PD на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Global Net Lease, Inc.?
Самая высокая цена Global Net Lease, Inc. (GNL-PD) за последний год составила 25.14. Акции заметно колебались в пределах 22.01 - 25.14, сравнение с 24.73 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Global Net Lease, Inc. 7.50% Series D Cumulative Redeemable Per на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Global Net Lease, Inc.?
Самая низкая цена Global Net Lease, Inc. (GNL-PD) за год составила 22.01. Сравнение с текущими 24.79 и 22.01 - 25.14 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GNL-PD во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GNL-PD?
В прошлом Global Net Lease, Inc. 7.50% Series D Cumulative Redeemable Per проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.73 и 6.72% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 24.73
- Open
- 24.85
- Bid
- 24.79
- Ask
- 25.09
- Low
- 24.68
- High
- 24.85
- Объем
- 15
- Дневное изменение
- 0.24%
- Месячное изменение
- 2.31%
- 6-месячное изменение
- 6.72%
- Годовое изменение
- 6.72%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%