GNL-PD: Global Net Lease, Inc. 7.50% Series D Cumulative Redeemable Per

24.79 USD 0.06 (0.24%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс GNL-PD за сегодня изменился на 0.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.68, а максимальная — 24.85.

Следите за динамикой Global Net Lease, Inc. 7.50% Series D Cumulative Redeemable Per. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GNL-PD сегодня?

Global Net Lease, Inc. 7.50% Series D Cumulative Redeemable Per (GNL-PD) сегодня оценивается на уровне 24.79. Инструмент торгуется в пределах 0.24%, вчерашнее закрытие составило 24.73, а торговый объем достиг 15. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GNL-PD в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Global Net Lease, Inc. 7.50% Series D Cumulative Redeemable Per?

Global Net Lease, Inc. 7.50% Series D Cumulative Redeemable Per в настоящее время оценивается в 24.79. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.72% и USD. Отслеживайте движения GNL-PD на графике в реальном времени.

Как купить акции GNL-PD?

Вы можете купить акции Global Net Lease, Inc. 7.50% Series D Cumulative Redeemable Per (GNL-PD) по текущей цене 24.79. Ордера обычно размещаются около 24.79 или 25.09, тогда как 15 и -0.24% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GNL-PD на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GNL-PD?

Инвестирование в Global Net Lease, Inc. 7.50% Series D Cumulative Redeemable Per предполагает учет годового диапазона 22.01 - 25.14 и текущей цены 24.79. Многие сравнивают 2.31% и 6.72% перед размещением ордеров на 24.79 или 25.09. Изучайте ежедневные изменения цены GNL-PD на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Global Net Lease, Inc.?

Самая высокая цена Global Net Lease, Inc. (GNL-PD) за последний год составила 25.14. Акции заметно колебались в пределах 22.01 - 25.14, сравнение с 24.73 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Global Net Lease, Inc. 7.50% Series D Cumulative Redeemable Per на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Global Net Lease, Inc.?

Самая низкая цена Global Net Lease, Inc. (GNL-PD) за год составила 22.01. Сравнение с текущими 24.79 и 22.01 - 25.14 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GNL-PD во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GNL-PD?

В прошлом Global Net Lease, Inc. 7.50% Series D Cumulative Redeemable Per проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.73 и 6.72% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
24.68 24.85
Годовой диапазон
22.01 25.14
Предыдущее закрытие
24.73
Open
24.85
Bid
24.79
Ask
25.09
Low
24.68
High
24.85
Объем
15
Дневное изменение
0.24%
Месячное изменение
2.31%
6-месячное изменение
6.72%
Годовое изменение
6.72%
