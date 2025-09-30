- Panoramica
GNL-PD: Global Net Lease, Inc. 7.50% Series D Cumulative Redeemable Per
Il tasso di cambio GNL-PD ha avuto una variazione del 0.44% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.68 e ad un massimo di 24.85.
Segui le dinamiche di Global Net Lease, Inc. 7.50% Series D Cumulative Redeemable Per. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni GNL-PD oggi?
Oggi le azioni Global Net Lease, Inc. 7.50% Series D Cumulative Redeemable Per sono prezzate a 24.84. Viene scambiato all'interno di 0.44%, la chiusura di ieri è stata 24.73 e il volume degli scambi ha raggiunto 19. Il grafico dei prezzi in tempo reale di GNL-PD mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Global Net Lease, Inc. 7.50% Series D Cumulative Redeemable Per pagano dividendi?
Global Net Lease, Inc. 7.50% Series D Cumulative Redeemable Per è attualmente valutato a 24.84. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 6.93% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di GNL-PD.
Come acquistare azioni GNL-PD?
Puoi acquistare azioni Global Net Lease, Inc. 7.50% Series D Cumulative Redeemable Per al prezzo attuale di 24.84. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 24.84 o 25.14, mentre 19 e -0.04% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di GNL-PD sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni GNL-PD?
Investire in Global Net Lease, Inc. 7.50% Series D Cumulative Redeemable Per implica considerare l'intervallo annuale 22.01 - 25.14 e il prezzo attuale 24.84. Molti confrontano 2.52% e 6.93% prima di effettuare ordini su 24.84 o 25.14. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di GNL-PD con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Global Net Lease, Inc.?
Il prezzo massimo di Global Net Lease, Inc. nell'ultimo anno è stato 25.14. All'interno di 22.01 - 25.14, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 24.73 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Global Net Lease, Inc. 7.50% Series D Cumulative Redeemable Per utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Global Net Lease, Inc.?
Il prezzo più basso di Global Net Lease, Inc. (GNL-PD) nel corso dell'anno è stato 22.01. Confrontandolo con gli attuali 24.84 e 22.01 - 25.14 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda GNL-PD muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di GNL-PD?
Global Net Lease, Inc. 7.50% Series D Cumulative Redeemable Per ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 24.73 e 6.93%.
- Chiusura Precedente
- 24.73
- Apertura
- 24.85
- Bid
- 24.84
- Ask
- 25.14
- Minimo
- 24.68
- Massimo
- 24.85
- Volume
- 19
- Variazione giornaliera
- 0.44%
- Variazione Mensile
- 2.52%
- Variazione Semestrale
- 6.93%
- Variazione Annuale
- 6.93%
