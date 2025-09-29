- 概要
GNL-PD: Global Net Lease, Inc. 7.50% Series D Cumulative Redeemable Per
GNL-PDの今日の為替レートは、0.44%変化しました。日中、通貨は1あたり24.68の安値と24.85の高値で取引されました。
Global Net Lease, Inc. 7.50% Series D Cumulative Redeemable Perダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
GNL-PD株の現在の価格は？
Global Net Lease, Inc. 7.50% Series D Cumulative Redeemable Perの株価は本日24.84です。0.44%内で取引され、前日の終値は24.73、取引量は19に達しました。GNL-PDのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Global Net Lease, Inc. 7.50% Series D Cumulative Redeemable Perの株は配当を出しますか？
Global Net Lease, Inc. 7.50% Series D Cumulative Redeemable Perの現在の価格は24.84です。配当方針は会社によりますが、投資家は6.93%やUSDにも注目します。GNL-PDの動きはライブチャートで確認できます。
GNL-PD株を買う方法は？
Global Net Lease, Inc. 7.50% Series D Cumulative Redeemable Perの株は現在24.84で購入可能です。注文は通常24.84または25.14付近で行われ、19や-0.04%が市場の動きを示します。GNL-PDの最新情報はライブチャートで確認できます。
GNL-PD株に投資する方法は？
Global Net Lease, Inc. 7.50% Series D Cumulative Redeemable Perへの投資では、年間の値幅22.01 - 25.14と現在の24.84を考慮します。注文は多くの場合24.84や25.14で行われる前に、2.52%や6.93%と比較されます。GNL-PDの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Global Net Lease, Inc.の株の最高値は？
Global Net Lease, Inc.の過去1年の最高値は25.14でした。22.01 - 25.14内で株価は大きく変動し、24.73と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Global Net Lease, Inc. 7.50% Series D Cumulative Redeemable Perのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Global Net Lease, Inc.の株の最低値は？
Global Net Lease, Inc.(GNL-PD)の年間最安値は22.01でした。現在の24.84や22.01 - 25.14と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。GNL-PDの動きはライブチャートで確認できます。
GNL-PDの株式分割はいつ行われましたか？
Global Net Lease, Inc. 7.50% Series D Cumulative Redeemable Perは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、24.73、6.93%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 24.73
- 始値
- 24.85
- 買値
- 24.84
- 買値
- 25.14
- 安値
- 24.68
- 高値
- 24.85
- 出来高
- 19
- 1日の変化
- 0.44%
- 1ヶ月の変化
- 2.52%
- 6ヶ月の変化
- 6.93%
- 1年の変化
- 6.93%
