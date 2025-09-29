- Panorámica
GNL-PD: Global Net Lease, Inc. 7.50% Series D Cumulative Redeemable Per
El tipo de cambio de GNL-PD de hoy ha cambiado un 0.44%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 24.68, mientras que el máximo ha alcanzado 24.85.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Global Net Lease, Inc. 7.50% Series D Cumulative Redeemable Per. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de GNL-PD hoy?
Global Net Lease, Inc. 7.50% Series D Cumulative Redeemable Per (GNL-PD) se evalúa hoy en 24.84. El instrumento se negocia dentro de 0.44%; el cierre de ayer ha sido 24.73 y el volumen comercial ha alcanzado 19. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios GNL-PD en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Global Net Lease, Inc. 7.50% Series D Cumulative Redeemable Per?
Global Net Lease, Inc. 7.50% Series D Cumulative Redeemable Per se evalúa actualmente en 24.84. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 6.93% y USD. Monitoree los movimientos de GNL-PD en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de GNL-PD?
Puede comprar acciones de Global Net Lease, Inc. 7.50% Series D Cumulative Redeemable Per (GNL-PD) al precio actual de 24.84. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 24.84 o 25.14, mientras que 19 y -0.04% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de GNL-PD en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de GNL-PD?
Invertir en Global Net Lease, Inc. 7.50% Series D Cumulative Redeemable Per implica tener en cuenta el rango anual 22.01 - 25.14 y el precio actual 24.84. Muchos comparan 2.52% y 6.93% antes de colocar órdenes en 24.84 o 25.14. Estudie los cambios diarios de precios de GNL-PD en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Global Net Lease, Inc.?
El precio más alto de Global Net Lease, Inc. (GNL-PD) en el último año ha sido 25.14. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 22.01 - 25.14, una comparación con 24.73 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Global Net Lease, Inc. 7.50% Series D Cumulative Redeemable Per en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Global Net Lease, Inc.?
El precio más bajo de Global Net Lease, Inc. (GNL-PD) para el año ha sido 22.01. La comparación con los actuales 24.84 y 22.01 - 25.14 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de GNL-PD en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de GNL-PD?
En el pasado, Global Net Lease, Inc. 7.50% Series D Cumulative Redeemable Per ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 24.73 y 6.93% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 24.73
- Open
- 24.85
- Bid
- 24.84
- Ask
- 25.14
- Low
- 24.68
- High
- 24.85
- Volumen
- 19
- Cambio diario
- 0.44%
- Cambio mensual
- 2.52%
- Cambio a 6 meses
- 6.93%
- Cambio anual
- 6.93%
