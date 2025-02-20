Moedas / GLPG
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
GLPG: Galapagos NV - American Depositary Shares
32.81 USD 0.55 (1.70%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do GLPG para hoje mudou para 1.70%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 31.97 e o mais alto foi 32.88.
Veja a dinâmica do par de moedas Galapagos NV - American Depositary Shares. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GLPG Notícias
- Galapagos shares drop 6% as Deutsche Bank cuts rating on strategy concerns
- Raymond James reiterates Market Perform rating on Galapagos stock
- Tesla Posts Downbeat Earnings, Joins Community Health Systems, Chipotle Mexican Grill And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - Community Health Sys (NYSE:CYH), Chipotle Mexican Grill (NYSE:CMG)
- Why Alphabet Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Eagle Outfitters (NYSE:AEO), Chipotle Mexican Grill (NYSE:CMG)
- Galapagos ADR earnings missed by $0.05, revenue topped estimates
- Tracking David Einhorn’s Greenlight Capital Portfolio - Q1 2025 Update (NYSE:GRBK)
- US climate pullback threatens planned debt-for-nature deals
- Analysis-US climate pullback threatens planned debt-for-nature deals
- Galapagos halts corporate separation, explores strategic alternatives; shares rise
- Brazil 12-month inflation drifts away from target, pressuring central bank
- Ecuador pitches US military base and free trade deal to Trump allies, sources say
- Disount To Net Cash Of 50% For A Promising CAR-T Company (NASDAQ:GLPG)
Faixa diária
31.97 32.88
Faixa anual
22.36 33.85
- Fechamento anterior
- 32.26
- Open
- 32.01
- Bid
- 32.81
- Ask
- 33.11
- Low
- 31.97
- High
- 32.88
- Volume
- 170
- Mudança diária
- 1.70%
- Mudança mensal
- 5.03%
- Mudança de 6 meses
- 30.04%
- Mudança anual
- 13.81%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh