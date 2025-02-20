Валюты / GLPG
GLPG: Galapagos NV - American Depositary Shares
32.02 USD 0.14 (0.44%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GLPG за сегодня изменился на 0.44%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.76, а максимальная — 32.18.
Следите за динамикой Galapagos NV - American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости GLPG
- Galapagos shares drop 6% as Deutsche Bank cuts rating on strategy concerns
- Raymond James reiterates Market Perform rating on Galapagos stock
- Tesla Posts Downbeat Earnings, Joins Community Health Systems, Chipotle Mexican Grill And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - Community Health Sys (NYSE:CYH), Chipotle Mexican Grill (NYSE:CMG)
- Why Alphabet Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Eagle Outfitters (NYSE:AEO), Chipotle Mexican Grill (NYSE:CMG)
- Galapagos ADR earnings missed by $0.05, revenue topped estimates
- Tracking David Einhorn’s Greenlight Capital Portfolio - Q1 2025 Update (NYSE:GRBK)
- US climate pullback threatens planned debt-for-nature deals
- Analysis-US climate pullback threatens planned debt-for-nature deals
- Galapagos halts corporate separation, explores strategic alternatives; shares rise
- Brazil 12-month inflation drifts away from target, pressuring central bank
- Ecuador pitches US military base and free trade deal to Trump allies, sources say
- Disount To Net Cash Of 50% For A Promising CAR-T Company (NASDAQ:GLPG)
Дневной диапазон
31.76 32.18
Годовой диапазон
22.36 33.85
- Предыдущее закрытие
- 31.88
- Open
- 32.00
- Bid
- 32.02
- Ask
- 32.32
- Low
- 31.76
- High
- 32.18
- Объем
- 387
- Дневное изменение
- 0.44%
- Месячное изменение
- 2.50%
- 6-месячное изменение
- 26.91%
- Годовое изменение
- 11.06%
