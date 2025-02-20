CotationsSections
Devises / GLPG
Retour à Actions

GLPG: Galapagos NV - American Depositary Shares

34.14 USD 0.90 (2.71%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de GLPG a changé de 2.71% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 33.59 et à un maximum de 34.16.

Suivez la dynamique Galapagos NV - American Depositary Shares. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GLPG Nouvelles

Range quotidien
33.59 34.16
Range Annuel
22.36 34.16
Clôture Précédente
33.24
Ouverture
33.64
Bid
34.14
Ask
34.44
Plus Bas
33.59
Plus Haut
34.16
Volume
614
Changement quotidien
2.71%
Changement Mensuel
9.28%
Changement à 6 Mois
35.32%
Changement Annuel
18.42%
20 septembre, samedi