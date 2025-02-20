Währungen / GLPG
GLPG: Galapagos NV - American Depositary Shares
33.24 USD 0.98 (3.04%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GLPG hat sich für heute um 3.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 31.97 bis zu einem Hoch von 33.24 gehandelt.
Verfolgen Sie die Galapagos NV - American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GLPG News
Tagesspanne
31.97 33.24
Jahresspanne
22.36 33.85
- Vorheriger Schlusskurs
- 32.26
- Eröffnung
- 32.01
- Bid
- 33.24
- Ask
- 33.54
- Tief
- 31.97
- Hoch
- 33.24
- Volumen
- 389
- Tagesänderung
- 3.04%
- Monatsänderung
- 6.40%
- 6-Monatsänderung
- 31.75%
- Jahresänderung
- 15.30%
