クォートセクション
通貨 / GLPG
株に戻る

GLPG: Galapagos NV - American Depositary Shares

33.24 USD 0.98 (3.04%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

GLPGの今日の為替レートは、3.04%変化しました。日中、通貨は1あたり31.97の安値と33.24の高値で取引されました。

Galapagos NV - American Depositary Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GLPG News

1日のレンジ
31.97 33.24
1年のレンジ
22.36 33.85
以前の終値
32.26
始値
32.01
買値
33.24
買値
33.54
安値
31.97
高値
33.24
出来高
389
1日の変化
3.04%
1ヶ月の変化
6.40%
6ヶ月の変化
31.75%
1年の変化
15.30%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K