通貨 / GLPG
GLPG: Galapagos NV - American Depositary Shares
33.24 USD 0.98 (3.04%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
GLPGの今日の為替レートは、3.04%変化しました。日中、通貨は1あたり31.97の安値と33.24の高値で取引されました。
Galapagos NV - American Depositary Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
31.97 33.24
1年のレンジ
22.36 33.85
- 以前の終値
- 32.26
- 始値
- 32.01
- 買値
- 33.24
- 買値
- 33.54
- 安値
- 31.97
- 高値
- 33.24
- 出来高
- 389
- 1日の変化
- 3.04%
- 1ヶ月の変化
- 6.40%
- 6ヶ月の変化
- 31.75%
- 1年の変化
- 15.30%
