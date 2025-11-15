- Visão do mercado
GLDW: World Gold Trust
A taxa do GLDW para hoje mudou para -2.26%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 51.44 e o mais alto foi 52.25.
Veja a dinâmica do par de moedas World Gold Trust. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de GLDW hoje?
Hoje World Gold Trust (GLDW) está avaliado em 52.00. O instrumento é negociado dentro de 51.44 - 52.25, o fechamento de ontem foi 53.20, e o volume de negociação atingiu 18. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de GLDW em tempo real.
As ações de World Gold Trust pagam dividendos?
Atualmente World Gold Trust está avaliado em 52.00. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 2.18% e USD. Monitore os movimentos de GLDW no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de GLDW?
Você pode comprar ações de World Gold Trust (GLDW) pelo preço atual 52.00. Ordens geralmente são executadas perto de 52.00 ou 52.30, enquanto 18 e 0.91% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de GLDW no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de GLDW?
Investir em World Gold Trust envolve considerar a faixa anual 49.81 - 54.09 e o preço atual 52.00. Muitos comparam 1.64% e 2.18% antes de enviar ordens em 52.00 ou 52.30. Estude as mudanças diárias de preço de GLDW no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações World Gold Trust?
O maior preço de World Gold Trust (GLDW) no último ano foi 54.09. As ações oscilaram bastante dentro de 49.81 - 54.09, e a comparação com 53.20 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de World Gold Trust no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações World Gold Trust?
O menor preço de World Gold Trust (GLDW) no ano foi 49.81. A comparação com o preço atual 52.00 e 49.81 - 54.09 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de GLDW em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de GLDW?
No passado World Gold Trust passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 53.20 e 2.18% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 53.20
- Open
- 51.53
- Bid
- 52.00
- Ask
- 52.30
- Low
- 51.44
- High
- 52.25
- Volume
- 18
- Mudança diária
- -2.26%
- Mudança mensal
- 1.64%
- Mudança de 6 meses
- 2.18%
- Mudança anual
- 2.18%