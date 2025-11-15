КотировкиРазделы
Валюты / GLDW
GLDW: World Gold Trust

52.00 USD 1.20 (2.26%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс GLDW за сегодня изменился на -2.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 51.44, а максимальная — 52.25.

Следите за динамикой World Gold Trust. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GLDW сегодня?

World Gold Trust (GLDW) сегодня оценивается на уровне 52.00. Инструмент торгуется в пределах 51.44 - 52.25, вчерашнее закрытие составило 53.20, а торговый объем достиг 18. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GLDW в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям World Gold Trust?

World Gold Trust в настоящее время оценивается в 52.00. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.18% и USD. Отслеживайте движения GLDW на графике в реальном времени.

Как купить акции GLDW?

Вы можете купить акции World Gold Trust (GLDW) по текущей цене 52.00. Ордера обычно размещаются около 52.00 или 52.30, тогда как 18 и 0.91% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GLDW на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GLDW?

Инвестирование в World Gold Trust предполагает учет годового диапазона 49.81 - 54.09 и текущей цены 52.00. Многие сравнивают 1.64% и 2.18% перед размещением ордеров на 52.00 или 52.30. Изучайте ежедневные изменения цены GLDW на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции World Gold Trust?

Самая высокая цена World Gold Trust (GLDW) за последний год составила 54.09. Акции заметно колебались в пределах 49.81 - 54.09, сравнение с 53.20 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику World Gold Trust на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции World Gold Trust?

Самая низкая цена World Gold Trust (GLDW) за год составила 49.81. Сравнение с текущими 52.00 и 49.81 - 54.09 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GLDW во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GLDW?

В прошлом World Gold Trust проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 53.20 и 2.18% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
51.44 52.25
Годовой диапазон
49.81 54.09
Предыдущее закрытие
53.20
Open
51.53
Bid
52.00
Ask
52.30
Low
51.44
High
52.25
Объем
18
Дневное изменение
-2.26%
Месячное изменение
1.64%
6-месячное изменение
2.18%
Годовое изменение
2.18%
15 ноября, суббота