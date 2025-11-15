- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
GLDW: World Gold Trust
Курс GLDW за сегодня изменился на -2.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 51.44, а максимальная — 52.25.
Следите за динамикой World Gold Trust. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GLDW сегодня?
World Gold Trust (GLDW) сегодня оценивается на уровне 52.00. Инструмент торгуется в пределах 51.44 - 52.25, вчерашнее закрытие составило 53.20, а торговый объем достиг 18. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GLDW в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям World Gold Trust?
World Gold Trust в настоящее время оценивается в 52.00. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.18% и USD. Отслеживайте движения GLDW на графике в реальном времени.
Как купить акции GLDW?
Вы можете купить акции World Gold Trust (GLDW) по текущей цене 52.00. Ордера обычно размещаются около 52.00 или 52.30, тогда как 18 и 0.91% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GLDW на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GLDW?
Инвестирование в World Gold Trust предполагает учет годового диапазона 49.81 - 54.09 и текущей цены 52.00. Многие сравнивают 1.64% и 2.18% перед размещением ордеров на 52.00 или 52.30. Изучайте ежедневные изменения цены GLDW на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции World Gold Trust?
Самая высокая цена World Gold Trust (GLDW) за последний год составила 54.09. Акции заметно колебались в пределах 49.81 - 54.09, сравнение с 53.20 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику World Gold Trust на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции World Gold Trust?
Самая низкая цена World Gold Trust (GLDW) за год составила 49.81. Сравнение с текущими 52.00 и 49.81 - 54.09 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GLDW во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GLDW?
В прошлом World Gold Trust проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 53.20 и 2.18% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 53.20
- Open
- 51.53
- Bid
- 52.00
- Ask
- 52.30
- Low
- 51.44
- High
- 52.25
- Объем
- 18
- Дневное изменение
- -2.26%
- Месячное изменение
- 1.64%
- 6-месячное изменение
- 2.18%
- Годовое изменение
- 2.18%