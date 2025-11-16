- Übersicht
GLDW: World Gold Trust
Der Wechselkurs von GLDW hat sich für heute um -2.26% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 51.44 bis zu einem Hoch von 52.25 gehandelt.
Verfolgen Sie die World Gold Trust-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von GLDW heute?
Die Aktie von World Gold Trust (GLDW) notiert heute bei 52.00. Sie wird innerhalb einer Spanne von 51.44 - 52.25 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 53.20 und das Handelsvolumen erreichte 18. Das Live-Chart von GLDW zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie GLDW Dividenden?
World Gold Trust wird derzeit mit 52.00 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 2.18% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von GLDW zu verfolgen.
Wie kaufe ich GLDW-Aktien?
Sie können Aktien von World Gold Trust (GLDW) zum aktuellen Kurs von 52.00 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 52.00 oder 52.30 platziert, während 18 und 0.91% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von GLDW auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in GLDW-Aktien?
Bei einer Investition in World Gold Trust müssen die jährliche Spanne 49.81 - 54.09 und der aktuelle Kurs 52.00 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.64% und 2.18%, bevor sie Orders zu 52.00 oder 52.30 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von GLDW.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von World Gold Trust?
Der höchste Kurs von World Gold Trust (GLDW) im vergangenen Jahr lag bei 54.09. Innerhalb von 49.81 - 54.09 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 53.20 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von World Gold Trust mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von World Gold Trust?
Der niedrigste Kurs von World Gold Trust (GLDW) im Laufe des Jahres betrug 49.81. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 52.00 und der Spanne 49.81 - 54.09 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von GLDW live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von GLDW statt?
World Gold Trust hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 53.20 und 2.18% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 53.20
- Eröffnung
- 51.53
- Bid
- 52.00
- Ask
- 52.30
- Tief
- 51.44
- Hoch
- 52.25
- Volumen
- 18
- Tagesänderung
- -2.26%
- Monatsänderung
- 1.64%
- 6-Monatsänderung
- 2.18%
- Jahresänderung
- 2.18%