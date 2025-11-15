- Panoramica
GLDW: World Gold Trust
Il tasso di cambio GLDW ha avuto una variazione del -2.26% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 51.44 e ad un massimo di 52.25.
Segui le dinamiche di World Gold Trust. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni GLDW oggi?
Oggi le azioni World Gold Trust sono prezzate a 52.00. Viene scambiato all'interno di 51.44 - 52.25, la chiusura di ieri è stata 53.20 e il volume degli scambi ha raggiunto 18. Il grafico dei prezzi in tempo reale di GLDW mostra questi aggiornamenti.
Le azioni World Gold Trust pagano dividendi?
World Gold Trust è attualmente valutato a 52.00. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 2.18% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di GLDW.
Come acquistare azioni GLDW?
Puoi acquistare azioni World Gold Trust al prezzo attuale di 52.00. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 52.00 o 52.30, mentre 18 e 0.91% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di GLDW sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni GLDW?
Investire in World Gold Trust implica considerare l'intervallo annuale 49.81 - 54.09 e il prezzo attuale 52.00. Molti confrontano 1.64% e 2.18% prima di effettuare ordini su 52.00 o 52.30. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di GLDW con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni World Gold Trust?
Il prezzo massimo di World Gold Trust nell'ultimo anno è stato 54.09. All'interno di 49.81 - 54.09, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 53.20 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di World Gold Trust utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni World Gold Trust?
Il prezzo più basso di World Gold Trust (GLDW) nel corso dell'anno è stato 49.81. Confrontandolo con gli attuali 52.00 e 49.81 - 54.09 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda GLDW muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di GLDW?
World Gold Trust ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 53.20 e 2.18%.
- Chiusura Precedente
- 53.20
- Apertura
- 51.53
- Bid
- 52.00
- Ask
- 52.30
- Minimo
- 51.44
- Massimo
- 52.25
- Volume
- 18
- Variazione giornaliera
- -2.26%
- Variazione Mensile
- 1.64%
- Variazione Semestrale
- 2.18%
- Variazione Annuale
- 2.18%