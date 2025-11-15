- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
GLDW: World Gold Trust
El tipo de cambio de GLDW de hoy ha cambiado un -2.26%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 51.44, mientras que el máximo ha alcanzado 52.25.
Siga la dinámica de la pareja de divisas World Gold Trust. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de GLDW hoy?
World Gold Trust (GLDW) se evalúa hoy en 52.00. El instrumento se negocia dentro de 51.44 - 52.25; el cierre de ayer ha sido 53.20 y el volumen comercial ha alcanzado 18. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios GLDW en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de World Gold Trust?
World Gold Trust se evalúa actualmente en 52.00. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 2.18% y USD. Monitoree los movimientos de GLDW en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de GLDW?
Puede comprar acciones de World Gold Trust (GLDW) al precio actual de 52.00. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 52.00 o 52.30, mientras que 18 y 0.91% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de GLDW en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de GLDW?
Invertir en World Gold Trust implica tener en cuenta el rango anual 49.81 - 54.09 y el precio actual 52.00. Muchos comparan 1.64% y 2.18% antes de colocar órdenes en 52.00 o 52.30. Estudie los cambios diarios de precios de GLDW en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de World Gold Trust?
El precio más alto de World Gold Trust (GLDW) en el último año ha sido 54.09. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 49.81 - 54.09, una comparación con 53.20 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de World Gold Trust en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de World Gold Trust?
El precio más bajo de World Gold Trust (GLDW) para el año ha sido 49.81. La comparación con los actuales 52.00 y 49.81 - 54.09 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de GLDW en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de GLDW?
En el pasado, World Gold Trust ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 53.20 y 2.18% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 53.20
- Open
- 51.53
- Bid
- 52.00
- Ask
- 52.30
- Low
- 51.44
- High
- 52.25
- Volumen
- 18
- Cambio diario
- -2.26%
- Cambio mensual
- 1.64%
- Cambio a 6 meses
- 2.18%
- Cambio anual
- 2.18%