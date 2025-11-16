クォートセクション
通貨 / GLDW
GLDW: World Gold Trust

52.00 USD 1.20 (2.26%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

GLDWの今日の為替レートは、-2.26%変化しました。日中、通貨は1あたり51.44の安値と52.25の高値で取引されました。

World Gold Trustダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

GLDW株の現在の価格は？

World Gold Trustの株価は本日52.00です。51.44 - 52.25内で取引され、前日の終値は53.20、取引量は18に達しました。GLDWのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

World Gold Trustの株は配当を出しますか？

World Gold Trustの現在の価格は52.00です。配当方針は会社によりますが、投資家は2.18%やUSDにも注目します。GLDWの動きはライブチャートで確認できます。

GLDW株を買う方法は？

World Gold Trustの株は現在52.00で購入可能です。注文は通常52.00または52.30付近で行われ、18や0.91%が市場の動きを示します。GLDWの最新情報はライブチャートで確認できます。

GLDW株に投資する方法は？

World Gold Trustへの投資では、年間の値幅49.81 - 54.09と現在の52.00を考慮します。注文は多くの場合52.00や52.30で行われる前に、1.64%や2.18%と比較されます。GLDWの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

World Gold Trustの株の最高値は？

World Gold Trustの過去1年の最高値は54.09でした。49.81 - 54.09内で株価は大きく変動し、53.20と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。World Gold Trustのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

World Gold Trustの株の最低値は？

World Gold Trust(GLDW)の年間最安値は49.81でした。現在の52.00や49.81 - 54.09と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。GLDWの動きはライブチャートで確認できます。

GLDWの株式分割はいつ行われましたか？

World Gold Trustは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、53.20、2.18%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
51.44 52.25
1年のレンジ
49.81 54.09
以前の終値
53.20
始値
51.53
買値
52.00
買値
52.30
安値
51.44
高値
52.25
出来高
18
1日の変化
-2.26%
1ヶ月の変化
1.64%
6ヶ月の変化
2.18%
1年の変化
2.18%
16 11月, 日曜日