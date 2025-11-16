报价部分
货币 / GLDW
GLDW: World Gold Trust

52.00 USD 1.20 (2.26%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日GLDW汇率已更改-2.26%。当日，交易品种以低点51.44和高点52.25进行交易。

关注World Gold Trust动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

GLDW股票今天的价格是多少？

World Gold Trust股票今天的定价为52.00。它在51.44 - 52.25范围内交易，昨天的收盘价为53.20，交易量达到18。GLDW的实时价格图表显示了这些更新。

World Gold Trust股票是否支付股息？

World Gold Trust目前的价值为52.00。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.18%和USD。实时查看图表以跟踪GLDW走势。

如何购买GLDW股票？

您可以以52.00的当前价格购买World Gold Trust股票。订单通常设置在52.00或52.30附近，而18和0.91%显示市场活动。立即关注GLDW的实时图表更新。

如何投资GLDW股票？

投资World Gold Trust需要考虑年度范围49.81 - 54.09和当前价格52.00。许多人在以52.00或52.30下订单之前，会比较1.64%和。实时查看GLDW价格图表，了解每日变化。

World Gold Trust股票的最高价格是多少？

在过去一年中，World Gold Trust的最高价格是54.09。在49.81 - 54.09内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪World Gold Trust的绩效。

World Gold Trust股票的最低价格是多少？

World Gold Trust（GLDW）的最低价格为49.81。将其与当前的52.00和49.81 - 54.09进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GLDW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GLDW股票是什么时候拆分的？

World Gold Trust历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、53.20和2.18%中可见。

日范围
51.44 52.25
年范围
49.81 54.09
前一天收盘价
53.20
开盘价
51.53
卖价
52.00
买价
52.30
最低价
51.44
最高价
52.25
交易量
18
日变化
-2.26%
月变化
1.64%
6个月变化
2.18%
年变化
2.18%
16 十一月, 星期日