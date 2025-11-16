GLDW: World Gold Trust
今日GLDW汇率已更改-2.26%。当日，交易品种以低点51.44和高点52.25进行交易。
关注World Gold Trust动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
GLDW股票今天的价格是多少？
World Gold Trust股票今天的定价为52.00。它在51.44 - 52.25范围内交易，昨天的收盘价为53.20，交易量达到18。GLDW的实时价格图表显示了这些更新。
World Gold Trust股票是否支付股息？
World Gold Trust目前的价值为52.00。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.18%和USD。实时查看图表以跟踪GLDW走势。
如何购买GLDW股票？
您可以以52.00的当前价格购买World Gold Trust股票。订单通常设置在52.00或52.30附近，而18和0.91%显示市场活动。立即关注GLDW的实时图表更新。
如何投资GLDW股票？
投资World Gold Trust需要考虑年度范围49.81 - 54.09和当前价格52.00。许多人在以52.00或52.30下订单之前，会比较1.64%和。实时查看GLDW价格图表，了解每日变化。
World Gold Trust股票的最高价格是多少？
在过去一年中，World Gold Trust的最高价格是54.09。在49.81 - 54.09内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪World Gold Trust的绩效。
World Gold Trust股票的最低价格是多少？
World Gold Trust（GLDW）的最低价格为49.81。将其与当前的52.00和49.81 - 54.09进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GLDW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GLDW股票是什么时候拆分的？
World Gold Trust历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、53.20和2.18%中可见。
- 前一天收盘价
- 53.20
- 开盘价
- 51.53
- 卖价
- 52.00
- 买价
- 52.30
- 最低价
- 51.44
- 最高价
- 52.25
- 交易量
- 18
- 日变化
- -2.26%
- 月变化
- 1.64%
- 6个月变化
- 2.18%
- 年变化
- 2.18%