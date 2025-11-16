- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
GLDW: World Gold Trust
Le taux de change de GLDW a changé de -2.26% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 51.44 et à un maximum de 52.25.
Suivez la dynamique World Gold Trust. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action GLDW aujourd'hui ?
L'action World Gold Trust est cotée à 52.00 aujourd'hui. Elle se négocie dans 51.44 - 52.25, a clôturé hier à 53.20 et son volume d'échange a atteint 18. Le graphique en temps réel du cours de GLDW présente ces mises à jour.
L'action World Gold Trust verse-t-elle des dividendes ?
World Gold Trust est actuellement valorisé à 52.00. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 2.18% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de GLDW.
Comment acheter des actions GLDW ?
Vous pouvez acheter des actions World Gold Trust au cours actuel de 52.00. Les ordres sont généralement placés à proximité de 52.00 ou de 52.30, le 18 et le 0.91% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de GLDW sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action GLDW ?
Investir dans World Gold Trust implique de prendre en compte la fourchette annuelle 49.81 - 54.09 et le prix actuel 52.00. Beaucoup comparent 1.64% et 2.18% avant de passer des ordres à 52.00 ou 52.30. Consultez le graphique du cours de GLDW en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action World Gold Trust ?
Le cours le plus élevé de World Gold Trust l'année dernière était 54.09. Au cours de 49.81 - 54.09, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 53.20 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de World Gold Trust sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action World Gold Trust ?
Le cours le plus bas de World Gold Trust (GLDW) sur l'année a été 49.81. Sa comparaison avec 52.00 et 49.81 - 54.09 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de GLDW sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action GLDW a-t-elle été divisée ?
World Gold Trust a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 53.20 et 2.18% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 53.20
- Ouverture
- 51.53
- Bid
- 52.00
- Ask
- 52.30
- Plus Bas
- 51.44
- Plus Haut
- 52.25
- Volume
- 18
- Changement quotidien
- -2.26%
- Changement Mensuel
- 1.64%
- Changement à 6 Mois
- 2.18%
- Changement Annuel
- 2.18%