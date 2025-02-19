Moedas / GLAD
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
GLAD: Gladstone Capital Corporation - Closed End Fund
23.43 USD 0.13 (0.56%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do GLAD para hoje mudou para 0.56%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 23.24 e o mais alto foi 23.49.
Veja a dinâmica do par de moedas Gladstone Capital Corporation - Closed End Fund. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GLAD Notícias
- Dividend Power Dogs: 12 Ideal Safer September Stars
- Gladstone Capital prices $130 million convertible notes offering
- Gladstone Capital launches $110 million convertible notes offering
- 31 Ideal 'Safer' Monthly Paying September Dividend Stocks And 80 Funds
- Gladstone Capital Q2 2025 presentation: $0.50 NII per share amid portfolio rebalancing
- Jefferies upgrades Gland Pharma stock rating to Hold on earnings recovery
- Gladstone Capital (GLAD) Matches Q3 Earnings Estimates
- Are Options Traders Betting on a Big Move in Gladstone Capital Stock?
- Flushing Financial (FFIC) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- BXSL: Buy This Top-Tier BDC For Sustainable Yield (NYSE:BXSL)
- Gladstone Capital Q4 2024 slides: Lower middle market focus drives 22% ROE
- My Dividend Stock Portfolio: New May Dividend Record - 100 Holdings With 15 Buys
- Warning To All BDC Investors
- SLR Investment (SLRC): Strong 11% Dividend, Weak Overall Performance
- My Dividend Stock Portfolio: New All-Time Dividend Record In March
- Oaktree Specialty Lending: Not Best Investment Choice, Despite High Dividend Yield (OCSL)
- How To Navigate BDC Investing In Lower Interest Rate Environment
- Gladstone Capital: A Reliable Income Powerhouse With No Red Flags
- Risk-Off Mode In The BDC Market: 1 Overrated And 1 Underrated Pick
- My Dividend Stock Portfolio: New February Dividend Record - 100 Holdings With 11 Buys
- Goldman Sachs BDC: Huge Dividend Yield, Yet Mediocre Overall Choice
- Trinity Capital: One Of The Top High-Yield Dividend Stocks (NASDAQ:TRIN)
- Fidus Investment: High Dividend Yield, Solid Financials And A Clear Long-Term Breakout
- My Dividend Stock Portfolio: New January Dividend Record - 100 Holdings With 14 Buys
Faixa diária
23.24 23.49
Faixa anual
21.96 30.43
- Fechamento anterior
- 23.30
- Open
- 23.30
- Bid
- 23.43
- Ask
- 23.73
- Low
- 23.24
- High
- 23.49
- Volume
- 109
- Mudança diária
- 0.56%
- Mudança mensal
- -10.74%
- Mudança de 6 meses
- -13.54%
- Mudança anual
- -2.74%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh