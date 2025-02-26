통화 / GLAD
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
GLAD: Gladstone Capital Corporation - Closed End Fund
23.62 USD 0.05 (0.21%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
GLAD 환율이 오늘 0.21%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 23.38이고 고가는 23.67이었습니다.
Gladstone Capital Corporation - Closed End Fund 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GLAD News
- Gladstone Capital: One Of Few Buying Opportunities In The BDC Segment (NASDAQ:GLAD)
- Dividend Power Dogs: 12 Ideal Safer September Stars
- Gladstone Capital prices $130 million convertible notes offering
- Gladstone Capital launches $110 million convertible notes offering
- 31 Ideal 'Safer' Monthly Paying September Dividend Stocks And 80 Funds
- Gladstone Capital Q2 2025 presentation: $0.50 NII per share amid portfolio rebalancing
- Jefferies upgrades Gland Pharma stock rating to Hold on earnings recovery
- Gladstone Capital (GLAD) Matches Q3 Earnings Estimates
- Are Options Traders Betting on a Big Move in Gladstone Capital Stock?
- Flushing Financial (FFIC) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- BXSL: Buy This Top-Tier BDC For Sustainable Yield (NYSE:BXSL)
- Gladstone Capital Q4 2024 slides: Lower middle market focus drives 22% ROE
- My Dividend Stock Portfolio: New May Dividend Record - 100 Holdings With 15 Buys
- Warning To All BDC Investors
- SLR Investment (SLRC): Strong 11% Dividend, Weak Overall Performance
- My Dividend Stock Portfolio: New All-Time Dividend Record In March
- Oaktree Specialty Lending: Not Best Investment Choice, Despite High Dividend Yield (OCSL)
- How To Navigate BDC Investing In Lower Interest Rate Environment
- Gladstone Capital: A Reliable Income Powerhouse With No Red Flags
- Risk-Off Mode In The BDC Market: 1 Overrated And 1 Underrated Pick
- My Dividend Stock Portfolio: New February Dividend Record - 100 Holdings With 11 Buys
- Goldman Sachs BDC: Huge Dividend Yield, Yet Mediocre Overall Choice
- Trinity Capital: One Of The Top High-Yield Dividend Stocks (NASDAQ:TRIN)
- Fidus Investment: High Dividend Yield, Solid Financials And A Clear Long-Term Breakout
일일 변동 비율
23.38 23.67
년간 변동
21.96 30.43
- 이전 종가
- 23.57
- 시가
- 23.59
- Bid
- 23.62
- Ask
- 23.92
- 저가
- 23.38
- 고가
- 23.67
- 볼륨
- 388
- 일일 변동
- 0.21%
- 월 변동
- -10.02%
- 6개월 변동
- -12.84%
- 년간 변동율
- -1.95%
20 9월, 토요일