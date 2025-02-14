Divisas / GLAD
GLAD: Gladstone Capital Corporation - Closed End Fund
23.30 USD 0.36 (1.57%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de GLAD de hoy ha cambiado un 1.57%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 22.91, mientras que el máximo ha alcanzado 23.48.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Gladstone Capital Corporation - Closed End Fund. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
GLAD News
- Gladstone Capital prices $130 million convertible notes offering
- Gladstone Capital launches $110 million convertible notes offering
- 31 Ideal 'Safer' Monthly Paying September Dividend Stocks And 80 Funds
- Gladstone Capital Q2 2025 presentation: $0.50 NII per share amid portfolio rebalancing
- Jefferies upgrades Gland Pharma stock rating to Hold on earnings recovery
- Gladstone Capital (GLAD) Matches Q3 Earnings Estimates
- Are Options Traders Betting on a Big Move in Gladstone Capital Stock?
- Flushing Financial (FFIC) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- BXSL: Buy This Top-Tier BDC For Sustainable Yield (NYSE:BXSL)
- Gladstone Capital Q4 2024 slides: Lower middle market focus drives 22% ROE
- My Dividend Stock Portfolio: New May Dividend Record - 100 Holdings With 15 Buys
- Warning To All BDC Investors
- SLR Investment (SLRC): Strong 11% Dividend, Weak Overall Performance
- My Dividend Stock Portfolio: New All-Time Dividend Record In March
- Oaktree Specialty Lending: Not Best Investment Choice, Despite High Dividend Yield (OCSL)
- How To Navigate BDC Investing In Lower Interest Rate Environment
- Gladstone Capital: A Reliable Income Powerhouse With No Red Flags
- Risk-Off Mode In The BDC Market: 1 Overrated And 1 Underrated Pick
- My Dividend Stock Portfolio: New February Dividend Record - 100 Holdings With 11 Buys
- Goldman Sachs BDC: Huge Dividend Yield, Yet Mediocre Overall Choice
- Trinity Capital: One Of The Top High-Yield Dividend Stocks (NASDAQ:TRIN)
- Fidus Investment: High Dividend Yield, Solid Financials And A Clear Long-Term Breakout
- My Dividend Stock Portfolio: New January Dividend Record - 100 Holdings With 14 Buys
- Gladstone Capital: Rising Non-Accruals And Unjustified Premium Valuation
Rango diario
22.91 23.48
Rango anual
21.96 30.43
- Cierres anteriores
- 22.94
- Open
- 22.94
- Bid
- 23.30
- Ask
- 23.60
- Low
- 22.91
- High
- 23.48
- Volumen
- 620
- Cambio diario
- 1.57%
- Cambio mensual
- -11.24%
- Cambio a 6 meses
- -14.02%
- Cambio anual
- -3.28%
