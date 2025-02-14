货币 / GLAD
GLAD: Gladstone Capital Corporation - Closed End Fund
23.29 USD 0.35 (1.53%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日GLAD汇率已更改1.53%。当日，交易品种以低点22.91和高点23.39进行交易。
关注Gladstone Capital Corporation - Closed End Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
GLAD新闻
日范围
22.91 23.39
年范围
21.96 30.43
- 前一天收盘价
- 22.94
- 开盘价
- 22.94
- 卖价
- 23.29
- 买价
- 23.59
- 最低价
- 22.91
- 最高价
- 23.39
- 交易量
- 257
- 日变化
- 1.53%
- 月变化
- -11.28%
- 6个月变化
- -14.06%
- 年变化
- -3.32%
