Валюты / GLAD
GLAD: Gladstone Capital Corporation - Closed End Fund
22.94 USD 0.27 (1.16%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GLAD за сегодня изменился на -1.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.84, а максимальная — 23.23.
Следите за динамикой Gladstone Capital Corporation - Closed End Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости GLAD
Дневной диапазон
22.84 23.23
Годовой диапазон
21.96 30.43
- Предыдущее закрытие
- 23.21
- Open
- 23.14
- Bid
- 22.94
- Ask
- 23.24
- Low
- 22.84
- High
- 23.23
- Объем
- 673
- Дневное изменение
- -1.16%
- Месячное изменение
- -12.61%
- 6-месячное изменение
- -15.35%
- Годовое изменение
- -4.77%
