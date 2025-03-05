Devises / GLAD
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
GLAD: Gladstone Capital Corporation - Closed End Fund
23.62 USD 0.05 (0.21%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de GLAD a changé de 0.21% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 23.38 et à un maximum de 23.67.
Suivez la dynamique Gladstone Capital Corporation - Closed End Fund. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GLAD Nouvelles
- BDC Weekly Review: Gladstone Takes A Dive On Its Convertible Issuance
- Gladstone Capital: One Of Few Buying Opportunities In The BDC Segment (NASDAQ:GLAD)
- Dividend Power Dogs: 12 Ideal Safer September Stars
- Gladstone Capital prices $130 million convertible notes offering
- Gladstone Capital launches $110 million convertible notes offering
- 31 Ideal 'Safer' Monthly Paying September Dividend Stocks And 80 Funds
- Gladstone Capital Q2 2025 presentation: $0.50 NII per share amid portfolio rebalancing
- Jefferies upgrades Gland Pharma stock rating to Hold on earnings recovery
- Gladstone Capital (GLAD) Matches Q3 Earnings Estimates
- Are Options Traders Betting on a Big Move in Gladstone Capital Stock?
- Flushing Financial (FFIC) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- BXSL: Buy This Top-Tier BDC For Sustainable Yield (NYSE:BXSL)
- Gladstone Capital Q4 2024 slides: Lower middle market focus drives 22% ROE
- My Dividend Stock Portfolio: New May Dividend Record - 100 Holdings With 15 Buys
- Warning To All BDC Investors
- SLR Investment (SLRC): Strong 11% Dividend, Weak Overall Performance
- My Dividend Stock Portfolio: New All-Time Dividend Record In March
- Oaktree Specialty Lending: Not Best Investment Choice, Despite High Dividend Yield (OCSL)
- How To Navigate BDC Investing In Lower Interest Rate Environment
- Gladstone Capital: A Reliable Income Powerhouse With No Red Flags
- Risk-Off Mode In The BDC Market: 1 Overrated And 1 Underrated Pick
- My Dividend Stock Portfolio: New February Dividend Record - 100 Holdings With 11 Buys
- Goldman Sachs BDC: Huge Dividend Yield, Yet Mediocre Overall Choice
- Trinity Capital: One Of The Top High-Yield Dividend Stocks (NASDAQ:TRIN)
Range quotidien
23.38 23.67
Range Annuel
21.96 30.43
- Clôture Précédente
- 23.57
- Ouverture
- 23.59
- Bid
- 23.62
- Ask
- 23.92
- Plus Bas
- 23.38
- Plus Haut
- 23.67
- Volume
- 388
- Changement quotidien
- 0.21%
- Changement Mensuel
- -10.02%
- Changement à 6 Mois
- -12.84%
- Changement Annuel
- -1.95%
20 septembre, samedi