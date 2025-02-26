Währungen / GLAD
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
GLAD: Gladstone Capital Corporation - Closed End Fund
23.57 USD 0.27 (1.16%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GLAD hat sich für heute um 1.16% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 23.24 bis zu einem Hoch von 23.59 gehandelt.
Verfolgen Sie die Gladstone Capital Corporation - Closed End Fund-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GLAD News
- Gladstone Capital: One Of Few Buying Opportunities In The BDC Segment (NASDAQ:GLAD)
- Dividend Power Dogs: 12 Ideal Safer September Stars
- Gladstone Capital prices $130 million convertible notes offering
- Gladstone Capital launches $110 million convertible notes offering
- 31 Ideal 'Safer' Monthly Paying September Dividend Stocks And 80 Funds
- Gladstone Capital Q2 2025 presentation: $0.50 NII per share amid portfolio rebalancing
- Jefferies upgrades Gland Pharma stock rating to Hold on earnings recovery
- Gladstone Capital (GLAD) Matches Q3 Earnings Estimates
- Are Options Traders Betting on a Big Move in Gladstone Capital Stock?
- Flushing Financial (FFIC) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- BXSL: Buy This Top-Tier BDC For Sustainable Yield (NYSE:BXSL)
- Gladstone Capital Q4 2024 slides: Lower middle market focus drives 22% ROE
- My Dividend Stock Portfolio: New May Dividend Record - 100 Holdings With 15 Buys
- Warning To All BDC Investors
- SLR Investment (SLRC): Strong 11% Dividend, Weak Overall Performance
- My Dividend Stock Portfolio: New All-Time Dividend Record In March
- Oaktree Specialty Lending: Not Best Investment Choice, Despite High Dividend Yield (OCSL)
- How To Navigate BDC Investing In Lower Interest Rate Environment
- Gladstone Capital: A Reliable Income Powerhouse With No Red Flags
- Risk-Off Mode In The BDC Market: 1 Overrated And 1 Underrated Pick
- My Dividend Stock Portfolio: New February Dividend Record - 100 Holdings With 11 Buys
- Goldman Sachs BDC: Huge Dividend Yield, Yet Mediocre Overall Choice
- Trinity Capital: One Of The Top High-Yield Dividend Stocks (NASDAQ:TRIN)
- Fidus Investment: High Dividend Yield, Solid Financials And A Clear Long-Term Breakout
Tagesspanne
23.24 23.59
Jahresspanne
21.96 30.43
- Vorheriger Schlusskurs
- 23.30
- Eröffnung
- 23.30
- Bid
- 23.57
- Ask
- 23.87
- Tief
- 23.24
- Hoch
- 23.59
- Volumen
- 320
- Tagesänderung
- 1.16%
- Monatsänderung
- -10.21%
- 6-Monatsänderung
- -13.03%
- Jahresänderung
- -2.16%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K