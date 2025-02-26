KurseKategorien
Währungen / GLAD
Zurück zum Aktien

GLAD: Gladstone Capital Corporation - Closed End Fund

23.57 USD 0.27 (1.16%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von GLAD hat sich für heute um 1.16% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 23.24 bis zu einem Hoch von 23.59 gehandelt.

Verfolgen Sie die Gladstone Capital Corporation - Closed End Fund-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GLAD News

Tagesspanne
23.24 23.59
Jahresspanne
21.96 30.43
Vorheriger Schlusskurs
23.30
Eröffnung
23.30
Bid
23.57
Ask
23.87
Tief
23.24
Hoch
23.59
Volumen
320
Tagesänderung
1.16%
Monatsänderung
-10.21%
6-Monatsänderung
-13.03%
Jahresänderung
-2.16%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K