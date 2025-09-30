- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
GENVR: Gen Digital Inc.
A taxa do GENVR para hoje mudou para 1.19%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 7.6550 e o mais alto foi 7.6600.
Veja a dinâmica do par de moedas Gen Digital Inc.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de GENVR hoje?
Hoje Gen Digital Inc. (GENVR) está avaliado em 7.6600. O instrumento é negociado dentro de 1.19%, o fechamento de ontem foi 7.5700, e o volume de negociação atingiu 5. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de GENVR em tempo real.
As ações de Gen Digital Inc. pagam dividendos?
Atualmente Gen Digital Inc. está avaliado em 7.6600. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 74.09% e USD. Monitore os movimentos de GENVR no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de GENVR?
Você pode comprar ações de Gen Digital Inc. (GENVR) pelo preço atual 7.6600. Ordens geralmente são executadas perto de 7.6600 ou 7.6630, enquanto 5 e 0.07% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de GENVR no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de GENVR?
Investir em Gen Digital Inc. envolve considerar a faixa anual 3.9200 - 12.4017 e o preço atual 7.6600. Muitos comparam -17.81% e 74.09% antes de enviar ordens em 7.6600 ou 7.6630. Estude as mudanças diárias de preço de GENVR no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Gen Digital Inc.?
O maior preço de Gen Digital Inc. (GENVR) no último ano foi 12.4017. As ações oscilaram bastante dentro de 3.9200 - 12.4017, e a comparação com 7.5700 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Gen Digital Inc. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Gen Digital Inc.?
O menor preço de Gen Digital Inc. (GENVR) no ano foi 3.9200. A comparação com o preço atual 7.6600 e 3.9200 - 12.4017 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de GENVR em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de GENVR?
No passado Gen Digital Inc. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 7.5700 e 74.09% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 7.5700
- Open
- 7.6550
- Bid
- 7.6600
- Ask
- 7.6630
- Low
- 7.6550
- High
- 7.6600
- Volume
- 5
- Mudança diária
- 1.19%
- Mudança mensal
- -17.81%
- Mudança de 6 meses
- 74.09%
- Mudança anual
- 74.09%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4