GENVR: Gen Digital Inc.

7.6600 USD 0.0900 (1.19%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс GENVR за сегодня изменился на 1.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.6550, а максимальная — 7.6600.

Следите за динамикой Gen Digital Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GENVR сегодня?

Gen Digital Inc. (GENVR) сегодня оценивается на уровне 7.6600. Инструмент торгуется в пределах 1.19%, вчерашнее закрытие составило 7.5700, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GENVR в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Gen Digital Inc.?

Gen Digital Inc. в настоящее время оценивается в 7.6600. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 74.09% и USD. Отслеживайте движения GENVR на графике в реальном времени.

Как купить акции GENVR?

Вы можете купить акции Gen Digital Inc. (GENVR) по текущей цене 7.6600. Ордера обычно размещаются около 7.6600 или 7.6630, тогда как 5 и 0.07% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GENVR на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GENVR?

Инвестирование в Gen Digital Inc. предполагает учет годового диапазона 3.9200 - 12.4017 и текущей цены 7.6600. Многие сравнивают -17.81% и 74.09% перед размещением ордеров на 7.6600 или 7.6630. Изучайте ежедневные изменения цены GENVR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Gen Digital Inc.?

Самая высокая цена Gen Digital Inc. (GENVR) за последний год составила 12.4017. Акции заметно колебались в пределах 3.9200 - 12.4017, сравнение с 7.5700 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Gen Digital Inc. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Gen Digital Inc.?

Самая низкая цена Gen Digital Inc. (GENVR) за год составила 3.9200. Сравнение с текущими 7.6600 и 3.9200 - 12.4017 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GENVR во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GENVR?

В прошлом Gen Digital Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 7.5700 и 74.09% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
7.6550 7.6600
Годовой диапазон
3.9200 12.4017
Предыдущее закрытие
7.5700
Open
7.6550
Bid
7.6600
Ask
7.6630
Low
7.6550
High
7.6600
Объем
5
Дневное изменение
1.19%
Месячное изменение
-17.81%
6-месячное изменение
74.09%
Годовое изменение
74.09%
