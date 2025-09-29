- Обзор рынка
GENVR: Gen Digital Inc.
Курс GENVR за сегодня изменился на 1.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.6550, а максимальная — 7.6600.
Следите за динамикой Gen Digital Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GENVR сегодня?
Gen Digital Inc. (GENVR) сегодня оценивается на уровне 7.6600. Инструмент торгуется в пределах 1.19%, вчерашнее закрытие составило 7.5700, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GENVR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Gen Digital Inc.?
Gen Digital Inc. в настоящее время оценивается в 7.6600. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 74.09% и USD. Отслеживайте движения GENVR на графике в реальном времени.
Как купить акции GENVR?
Вы можете купить акции Gen Digital Inc. (GENVR) по текущей цене 7.6600. Ордера обычно размещаются около 7.6600 или 7.6630, тогда как 5 и 0.07% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GENVR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GENVR?
Инвестирование в Gen Digital Inc. предполагает учет годового диапазона 3.9200 - 12.4017 и текущей цены 7.6600. Многие сравнивают -17.81% и 74.09% перед размещением ордеров на 7.6600 или 7.6630. Изучайте ежедневные изменения цены GENVR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Gen Digital Inc.?
Самая высокая цена Gen Digital Inc. (GENVR) за последний год составила 12.4017. Акции заметно колебались в пределах 3.9200 - 12.4017, сравнение с 7.5700 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Gen Digital Inc. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Gen Digital Inc.?
Самая низкая цена Gen Digital Inc. (GENVR) за год составила 3.9200. Сравнение с текущими 7.6600 и 3.9200 - 12.4017 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GENVR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GENVR?
В прошлом Gen Digital Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 7.5700 и 74.09% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 7.5700
- Open
- 7.6550
- Bid
- 7.6600
- Ask
- 7.6630
- Low
- 7.6550
- High
- 7.6600
- Объем
- 5
- Дневное изменение
- 1.19%
- Месячное изменение
- -17.81%
- 6-месячное изменение
- 74.09%
- Годовое изменение
- 74.09%
