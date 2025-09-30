- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
GENVR: Gen Digital Inc.
Der Wechselkurs von GENVR hat sich für heute um 1.19% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.6550 bis zu einem Hoch von 7.6600 gehandelt.
Verfolgen Sie die Gen Digital Inc.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von GENVR heute?
Die Aktie von Gen Digital Inc. (GENVR) notiert heute bei 7.6600. Sie wird innerhalb einer Spanne von 1.19% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 7.5700 und das Handelsvolumen erreichte 5. Das Live-Chart von GENVR zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie GENVR Dividenden?
Gen Digital Inc. wird derzeit mit 7.6600 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 74.09% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von GENVR zu verfolgen.
Wie kaufe ich GENVR-Aktien?
Sie können Aktien von Gen Digital Inc. (GENVR) zum aktuellen Kurs von 7.6600 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 7.6600 oder 7.6630 platziert, während 5 und 0.07% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von GENVR auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in GENVR-Aktien?
Bei einer Investition in Gen Digital Inc. müssen die jährliche Spanne 3.9200 - 12.4017 und der aktuelle Kurs 7.6600 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -17.81% und 74.09%, bevor sie Orders zu 7.6600 oder 7.6630 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von GENVR.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Gen Digital Inc.?
Der höchste Kurs von Gen Digital Inc. (GENVR) im vergangenen Jahr lag bei 12.4017. Innerhalb von 3.9200 - 12.4017 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 7.5700 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Gen Digital Inc. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Gen Digital Inc.?
Der niedrigste Kurs von Gen Digital Inc. (GENVR) im Laufe des Jahres betrug 3.9200. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 7.6600 und der Spanne 3.9200 - 12.4017 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von GENVR live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von GENVR statt?
Gen Digital Inc. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 7.5700 und 74.09% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 7.5700
- Eröffnung
- 7.6550
- Bid
- 7.6600
- Ask
- 7.6630
- Tief
- 7.6550
- Hoch
- 7.6600
- Volumen
- 5
- Tagesänderung
- 1.19%
- Monatsänderung
- -17.81%
- 6-Monatsänderung
- 74.09%
- Jahresänderung
- 74.09%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4