GENVR: Gen Digital Inc.
El tipo de cambio de GENVR de hoy ha cambiado un 1.19%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 7.6550, mientras que el máximo ha alcanzado 7.6600.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Gen Digital Inc.. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de GENVR hoy?
Gen Digital Inc. (GENVR) se evalúa hoy en 7.6600. El instrumento se negocia dentro de 1.19%; el cierre de ayer ha sido 7.5700 y el volumen comercial ha alcanzado 5. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios GENVR en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Gen Digital Inc.?
Gen Digital Inc. se evalúa actualmente en 7.6600. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 74.09% y USD. Monitoree los movimientos de GENVR en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de GENVR?
Puede comprar acciones de Gen Digital Inc. (GENVR) al precio actual de 7.6600. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 7.6600 o 7.6630, mientras que 5 y 0.07% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de GENVR en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de GENVR?
Invertir en Gen Digital Inc. implica tener en cuenta el rango anual 3.9200 - 12.4017 y el precio actual 7.6600. Muchos comparan -17.81% y 74.09% antes de colocar órdenes en 7.6600 o 7.6630. Estudie los cambios diarios de precios de GENVR en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Gen Digital Inc.?
El precio más alto de Gen Digital Inc. (GENVR) en el último año ha sido 12.4017. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 3.9200 - 12.4017, una comparación con 7.5700 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Gen Digital Inc. en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Gen Digital Inc.?
El precio más bajo de Gen Digital Inc. (GENVR) para el año ha sido 3.9200. La comparación con los actuales 7.6600 y 3.9200 - 12.4017 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de GENVR en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de GENVR?
En el pasado, Gen Digital Inc. ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 7.5700 y 74.09% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 7.5700
- Open
- 7.6550
- Bid
- 7.6600
- Ask
- 7.6630
- Low
- 7.6550
- High
- 7.6600
- Volumen
- 5
- Cambio diario
- 1.19%
- Cambio mensual
- -17.81%
- Cambio a 6 meses
- 74.09%
- Cambio anual
- 74.09%
