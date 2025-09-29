GENVR: Gen Digital Inc.
今日GENVR汇率已更改1.19%。当日，交易品种以低点7.6550和高点7.6600进行交易。
关注Gen Digital Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
GENVR股票今天的价格是多少？
Gen Digital Inc.股票今天的定价为7.6600。它在1.19%范围内交易，昨天的收盘价为7.5700，交易量达到5。GENVR的实时价格图表显示了这些更新。
Gen Digital Inc.股票是否支付股息？
Gen Digital Inc.目前的价值为7.6600。股息政策取决于公司，而投资者也会关注74.09%和USD。实时查看图表以跟踪GENVR走势。
如何购买GENVR股票？
您可以以7.6600的当前价格购买Gen Digital Inc.股票。订单通常设置在7.6600或7.6630附近，而5和0.07%显示市场活动。立即关注GENVR的实时图表更新。
如何投资GENVR股票？
投资Gen Digital Inc.需要考虑年度范围3.9200 - 12.4017和当前价格7.6600。许多人在以7.6600或7.6630下订单之前，会比较-17.81%和。实时查看GENVR价格图表，了解每日变化。
Gen Digital Inc.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Gen Digital Inc.的最高价格是12.4017。在3.9200 - 12.4017内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Gen Digital Inc.的绩效。
Gen Digital Inc.股票的最低价格是多少？
Gen Digital Inc.（GENVR）的最低价格为3.9200。将其与当前的7.6600和3.9200 - 12.4017进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GENVR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GENVR股票是什么时候拆分的？
Gen Digital Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、7.5700和74.09%中可见。
- 前一天收盘价
- 7.5700
- 开盘价
- 7.6550
- 卖价
- 7.6600
- 买价
- 7.6630
- 最低价
- 7.6550
- 最高价
- 7.6600
- 交易量
- 5
- 日变化
- 1.19%
- 月变化
- -17.81%
- 6个月变化
- 74.09%
- 年变化
- 74.09%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值