GENVR股票今天的价格是多少？ Gen Digital Inc.股票今天的定价为7.6600。它在1.19%范围内交易，昨天的收盘价为7.5700，交易量达到5。GENVR的实时价格图表显示了这些更新。

Gen Digital Inc.股票是否支付股息？ Gen Digital Inc.目前的价值为7.6600。股息政策取决于公司，而投资者也会关注74.09%和USD。实时查看图表以跟踪GENVR走势。

如何购买GENVR股票？ 您可以以7.6600的当前价格购买Gen Digital Inc.股票。订单通常设置在7.6600或7.6630附近，而5和0.07%显示市场活动。立即关注GENVR的实时图表更新。

如何投资GENVR股票？ 投资Gen Digital Inc.需要考虑年度范围3.9200 - 12.4017和当前价格7.6600。许多人在以7.6600或7.6630下订单之前，会比较-17.81%和。实时查看GENVR价格图表，了解每日变化。

Gen Digital Inc.股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Gen Digital Inc.的最高价格是12.4017。在3.9200 - 12.4017内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Gen Digital Inc.的绩效。

Gen Digital Inc.股票的最低价格是多少？ Gen Digital Inc.（GENVR）的最低价格为3.9200。将其与当前的7.6600和3.9200 - 12.4017进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GENVR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。