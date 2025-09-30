- Aperçu
GENVR: Gen Digital Inc.
Le taux de change de GENVR a changé de 1.19% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 7.6550 et à un maximum de 7.6600.
Suivez la dynamique Gen Digital Inc.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action GENVR aujourd'hui ?
L'action Gen Digital Inc. est cotée à 7.6600 aujourd'hui. Elle se négocie dans 1.19%, a clôturé hier à 7.5700 et son volume d'échange a atteint 5. Le graphique en temps réel du cours de GENVR présente ces mises à jour.
L'action Gen Digital Inc. verse-t-elle des dividendes ?
Gen Digital Inc. est actuellement valorisé à 7.6600. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 74.09% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de GENVR.
Comment acheter des actions GENVR ?
Vous pouvez acheter des actions Gen Digital Inc. au cours actuel de 7.6600. Les ordres sont généralement placés à proximité de 7.6600 ou de 7.6630, le 5 et le 0.07% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de GENVR sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action GENVR ?
Investir dans Gen Digital Inc. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 3.9200 - 12.4017 et le prix actuel 7.6600. Beaucoup comparent -17.81% et 74.09% avant de passer des ordres à 7.6600 ou 7.6630. Consultez le graphique du cours de GENVR en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Gen Digital Inc. ?
Le cours le plus élevé de Gen Digital Inc. l'année dernière était 12.4017. Au cours de 3.9200 - 12.4017, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 7.5700 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Gen Digital Inc. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Gen Digital Inc. ?
Le cours le plus bas de Gen Digital Inc. (GENVR) sur l'année a été 3.9200. Sa comparaison avec 7.6600 et 3.9200 - 12.4017 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de GENVR sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action GENVR a-t-elle été divisée ?
Gen Digital Inc. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 7.5700 et 74.09% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 7.5700
- Ouverture
- 7.6550
- Bid
- 7.6600
- Ask
- 7.6630
- Plus Bas
- 7.6550
- Plus Haut
- 7.6600
- Volume
- 5
- Changement quotidien
- 1.19%
- Changement Mensuel
- -17.81%
- Changement à 6 Mois
- 74.09%
- Changement Annuel
- 74.09%
