- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
GENVR: Gen Digital Inc.
Il tasso di cambio GENVR ha avuto una variazione del 1.19% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 7.6550 e ad un massimo di 7.6600.
Segui le dinamiche di Gen Digital Inc.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni GENVR oggi?
Oggi le azioni Gen Digital Inc. sono prezzate a 7.6600. Viene scambiato all'interno di 1.19%, la chiusura di ieri è stata 7.5700 e il volume degli scambi ha raggiunto 5. Il grafico dei prezzi in tempo reale di GENVR mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Gen Digital Inc. pagano dividendi?
Gen Digital Inc. è attualmente valutato a 7.6600. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 74.09% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di GENVR.
Come acquistare azioni GENVR?
Puoi acquistare azioni Gen Digital Inc. al prezzo attuale di 7.6600. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 7.6600 o 7.6630, mentre 5 e 0.07% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di GENVR sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni GENVR?
Investire in Gen Digital Inc. implica considerare l'intervallo annuale 3.9200 - 12.4017 e il prezzo attuale 7.6600. Molti confrontano -17.81% e 74.09% prima di effettuare ordini su 7.6600 o 7.6630. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di GENVR con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Gen Digital Inc.?
Il prezzo massimo di Gen Digital Inc. nell'ultimo anno è stato 12.4017. All'interno di 3.9200 - 12.4017, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 7.5700 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Gen Digital Inc. utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Gen Digital Inc.?
Il prezzo più basso di Gen Digital Inc. (GENVR) nel corso dell'anno è stato 3.9200. Confrontandolo con gli attuali 7.6600 e 3.9200 - 12.4017 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda GENVR muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di GENVR?
Gen Digital Inc. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 7.5700 e 74.09%.
- Chiusura Precedente
- 7.5700
- Apertura
- 7.6550
- Bid
- 7.6600
- Ask
- 7.6630
- Minimo
- 7.6550
- Massimo
- 7.6600
- Volume
- 5
- Variazione giornaliera
- 1.19%
- Variazione Mensile
- -17.81%
- Variazione Semestrale
- 74.09%
- Variazione Annuale
- 74.09%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4