- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
GENVR: Gen Digital Inc.
GENVRの今日の為替レートは、1.19%変化しました。日中、通貨は1あたり7.6550の安値と7.6600の高値で取引されました。
Gen Digital Inc.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
GENVR株の現在の価格は？
Gen Digital Inc.の株価は本日7.6600です。1.19%内で取引され、前日の終値は7.5700、取引量は5に達しました。GENVRのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Gen Digital Inc.の株は配当を出しますか？
Gen Digital Inc.の現在の価格は7.6600です。配当方針は会社によりますが、投資家は74.09%やUSDにも注目します。GENVRの動きはライブチャートで確認できます。
GENVR株を買う方法は？
Gen Digital Inc.の株は現在7.6600で購入可能です。注文は通常7.6600または7.6630付近で行われ、5や0.07%が市場の動きを示します。GENVRの最新情報はライブチャートで確認できます。
GENVR株に投資する方法は？
Gen Digital Inc.への投資では、年間の値幅3.9200 - 12.4017と現在の7.6600を考慮します。注文は多くの場合7.6600や7.6630で行われる前に、-17.81%や74.09%と比較されます。GENVRの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Gen Digital Inc.の株の最高値は？
Gen Digital Inc.の過去1年の最高値は12.4017でした。3.9200 - 12.4017内で株価は大きく変動し、7.5700と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Gen Digital Inc.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Gen Digital Inc.の株の最低値は？
Gen Digital Inc.(GENVR)の年間最安値は3.9200でした。現在の7.6600や3.9200 - 12.4017と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。GENVRの動きはライブチャートで確認できます。
GENVRの株式分割はいつ行われましたか？
Gen Digital Inc.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、7.5700、74.09%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 7.5700
- 始値
- 7.6550
- 買値
- 7.6600
- 買値
- 7.6630
- 安値
- 7.6550
- 高値
- 7.6600
- 出来高
- 5
- 1日の変化
- 1.19%
- 1ヶ月の変化
- -17.81%
- 6ヶ月の変化
- 74.09%
- 1年の変化
- 74.09%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前