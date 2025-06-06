Moedas / GECC
GECC: Great Elm Capital Corp - Closed End Fund
11.29 USD 0.12 (1.07%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do GECC para hoje mudou para 1.07%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 11.06 e o mais alto foi 11.41.
Veja a dinâmica do par de moedas Great Elm Capital Corp - Closed End Fund. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GECC Notícias
Faixa diária
11.06 11.41
Faixa anual
8.87 11.45
- Fechamento anterior
- 11.17
- Open
- 11.41
- Bid
- 11.29
- Ask
- 11.59
- Low
- 11.06
- High
- 11.41
- Volume
- 208
- Mudança diária
- 1.07%
- Mudança mensal
- 0.36%
- Mudança de 6 meses
- 11.23%
- Mudança anual
- 12.34%
