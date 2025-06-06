Devises / GECC
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
GECC: Great Elm Capital Corp - Closed End Fund
11.45 USD 0.12 (1.06%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de GECC a changé de 1.06% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 11.15 et à un maximum de 11.45.
Suivez la dynamique Great Elm Capital Corp - Closed End Fund. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GECC Nouvelles
- Dividend Power Dogs: 12 Ideal Safer September Stars
- BDC Weekly Review: BDCs Busy Bringing Bonds To Market
- Great Elm Capital prices $50 million notes offering at 7.75%
- Clear Street initiates coverage on Great Elm Capital stock with Buy rating
- Great Elm Capital launches public offering of unsecured notes due 2030
- Great Elm Group soars after record quarterly earnings beat
- Great Elm Capital doubles revolving credit facility to $50 million
- Buy Great Elm Capital Corporation's GECCI, Sell Capital Southwest's CSWCZ (NASDAQ:GECC)
- Great Elm (GECC) Q2 EPS Surges 136%
- Great Elm Capital Corporation 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:GECC)
- Great Elm Capital Corporation (GECC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Great Elm Capital earnings beat by $0.11, revenue topped estimates
- Great Elm Capital Q2 2025 slides: record income, NAV growth drive strong results
- Great Elm Capital (GECC) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Kennedy Lewis invests $150 million in Great Elm’s real estate platform
- Silvercrest (SAMG) Q2 Earnings and Revenues Lag Estimates
- Great Elm strategic partnership sells $424k in Great Elm (GECC)
- Yield Hunting Part 27: Secure Above 8% Yield With Great Elm Capital’s Baby Bonds (GECC)
- Great Elm Strategic partnership sells $129k in Great Elm Capital (GECC)
- Great Elm strategic partnership sells $165k in GECC stock
- Great Elm strategic partnership sells $405k in GECC stock
- Thursday’s Insider Trades: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Great Elm Capital director Richard Cohen buys $89,853 in stock
- Thursday’s Insider Activity: Major Buys and Sells in US Stocks
Range quotidien
11.15 11.45
Range Annuel
8.87 11.45
- Clôture Précédente
- 11.33
- Ouverture
- 11.33
- Bid
- 11.45
- Ask
- 11.75
- Plus Bas
- 11.15
- Plus Haut
- 11.45
- Volume
- 400
- Changement quotidien
- 1.06%
- Changement Mensuel
- 1.78%
- Changement à 6 Mois
- 12.81%
- Changement Annuel
- 13.93%
20 septembre, samedi