GECC: Great Elm Capital Corp - Closed End Fund
11.17 USD 0.26 (2.38%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de GECC de hoy ha cambiado un 2.38%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 10.89, mientras que el máximo ha alcanzado 11.17.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Great Elm Capital Corp - Closed End Fund. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
10.89 11.17
Rango anual
8.87 11.45
- Cierres anteriores
- 10.91
- Open
- 11.00
- Bid
- 11.17
- Ask
- 11.47
- Low
- 10.89
- High
- 11.17
- Volumen
- 321
- Cambio diario
- 2.38%
- Cambio mensual
- -0.71%
- Cambio a 6 meses
- 10.05%
- Cambio anual
- 11.14%
