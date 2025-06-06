QuotazioniSezioni
Valute / GECC
Tornare a Azioni

GECC: Great Elm Capital Corp - Closed End Fund

11.45 USD 0.12 (1.06%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio GECC ha avuto una variazione del 1.06% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 11.15 e ad un massimo di 11.45.

Segui le dinamiche di Great Elm Capital Corp - Closed End Fund. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GECC News

Intervallo Giornaliero
11.15 11.45
Intervallo Annuale
8.87 11.45
Chiusura Precedente
11.33
Apertura
11.33
Bid
11.45
Ask
11.75
Minimo
11.15
Massimo
11.45
Volume
400
Variazione giornaliera
1.06%
Variazione Mensile
1.78%
Variazione Semestrale
12.81%
Variazione Annuale
13.93%
21 settembre, domenica