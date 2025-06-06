Valute / GECC
GECC: Great Elm Capital Corp - Closed End Fund
11.45 USD 0.12 (1.06%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio GECC ha avuto una variazione del 1.06% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 11.15 e ad un massimo di 11.45.
Segui le dinamiche di Great Elm Capital Corp - Closed End Fund. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
11.15 11.45
Intervallo Annuale
8.87 11.45
- Chiusura Precedente
- 11.33
- Apertura
- 11.33
- Bid
- 11.45
- Ask
- 11.75
- Minimo
- 11.15
- Massimo
- 11.45
- Volume
- 400
- Variazione giornaliera
- 1.06%
- Variazione Mensile
- 1.78%
- Variazione Semestrale
- 12.81%
- Variazione Annuale
- 13.93%
21 settembre, domenica