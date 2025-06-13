Währungen / GECC
GECC: Great Elm Capital Corp - Closed End Fund
11.23 USD 0.10 (0.88%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GECC hat sich für heute um -0.88% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 11.18 bis zu einem Hoch von 11.36 gehandelt.
Verfolgen Sie die Great Elm Capital Corp - Closed End Fund-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GECC News
Tagesspanne
11.18 11.36
Jahresspanne
8.87 11.45
- Vorheriger Schlusskurs
- 11.33
- Eröffnung
- 11.33
- Bid
- 11.23
- Ask
- 11.53
- Tief
- 11.18
- Hoch
- 11.36
- Volumen
- 109
- Tagesänderung
- -0.88%
- Monatsänderung
- -0.18%
- 6-Monatsänderung
- 10.64%
- Jahresänderung
- 11.74%
