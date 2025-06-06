통화 / GECC
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
GECC: Great Elm Capital Corp - Closed End Fund
11.45 USD 0.12 (1.06%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
GECC 환율이 오늘 1.06%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 11.15이고 고가는 11.45이었습니다.
Great Elm Capital Corp - Closed End Fund 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GECC News
- Dividend Power Dogs: 12 Ideal Safer September Stars
- BDC Weekly Review: BDCs Busy Bringing Bonds To Market
- Great Elm Capital prices $50 million notes offering at 7.75%
- Clear Street initiates coverage on Great Elm Capital stock with Buy rating
- Great Elm Capital launches public offering of unsecured notes due 2030
- Great Elm Group soars after record quarterly earnings beat
- Great Elm Capital doubles revolving credit facility to $50 million
- Buy Great Elm Capital Corporation's GECCI, Sell Capital Southwest's CSWCZ (NASDAQ:GECC)
- Great Elm (GECC) Q2 EPS Surges 136%
- Great Elm Capital Corporation 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:GECC)
- Great Elm Capital Corporation (GECC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Great Elm Capital earnings beat by $0.11, revenue topped estimates
- Great Elm Capital Q2 2025 slides: record income, NAV growth drive strong results
- Great Elm Capital (GECC) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Kennedy Lewis invests $150 million in Great Elm’s real estate platform
- Silvercrest (SAMG) Q2 Earnings and Revenues Lag Estimates
- Great Elm strategic partnership sells $424k in Great Elm (GECC)
- Yield Hunting Part 27: Secure Above 8% Yield With Great Elm Capital’s Baby Bonds (GECC)
- Great Elm Strategic partnership sells $129k in Great Elm Capital (GECC)
- Great Elm strategic partnership sells $165k in GECC stock
- Great Elm strategic partnership sells $405k in GECC stock
- Thursday’s Insider Trades: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Great Elm Capital director Richard Cohen buys $89,853 in stock
- Thursday’s Insider Activity: Major Buys and Sells in US Stocks
일일 변동 비율
11.15 11.45
년간 변동
8.87 11.45
- 이전 종가
- 11.33
- 시가
- 11.33
- Bid
- 11.45
- Ask
- 11.75
- 저가
- 11.15
- 고가
- 11.45
- 볼륨
- 400
- 일일 변동
- 1.06%
- 월 변동
- 1.78%
- 6개월 변동
- 12.81%
- 년간 변동율
- 13.93%
20 9월, 토요일