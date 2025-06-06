Валюты / GECC
GECC: Great Elm Capital Corp - Closed End Fund
10.91 USD 0.17 (1.53%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GECC за сегодня изменился на -1.53%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.78, а максимальная — 11.17.
Следите за динамикой Great Elm Capital Corp - Closed End Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости GECC
- BDC Weekly Review: BDCs Busy Bringing Bonds To Market
- Great Elm Capital prices $50 million notes offering at 7.75%
- Clear Street initiates coverage on Great Elm Capital stock with Buy rating
- Great Elm Capital launches public offering of unsecured notes due 2030
- Great Elm Group soars after record quarterly earnings beat
- Great Elm Capital doubles revolving credit facility to $50 million
- Buy Great Elm Capital Corporation's GECCI, Sell Capital Southwest's CSWCZ (NASDAQ:GECC)
- Great Elm (GECC) Q2 EPS Surges 136%
- Great Elm Capital Corporation 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:GECC)
- Great Elm Capital Corporation (GECC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Great Elm Capital earnings beat by $0.11, revenue topped estimates
- Great Elm Capital Q2 2025 slides: record income, NAV growth drive strong results
- Great Elm Capital (GECC) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Kennedy Lewis invests $150 million in Great Elm’s real estate platform
- Silvercrest (SAMG) Q2 Earnings and Revenues Lag Estimates
- Great Elm strategic partnership sells $424k in Great Elm (GECC)
- Yield Hunting Part 27: Secure Above 8% Yield With Great Elm Capital’s Baby Bonds (GECC)
- Great Elm Strategic partnership sells $129k in Great Elm Capital (GECC)
- Great Elm strategic partnership sells $165k in GECC stock
- Great Elm strategic partnership sells $405k in GECC stock
- Thursday’s Insider Trades: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Great Elm Capital director Richard Cohen buys $89,853 in stock
- Thursday’s Insider Activity: Major Buys and Sells in US Stocks
- Great Elm Capital director Perry Chad buys $19,573 in stock
Дневной диапазон
10.78 11.17
Годовой диапазон
8.87 11.45
- Предыдущее закрытие
- 11.08
- Open
- 11.15
- Bid
- 10.91
- Ask
- 11.21
- Low
- 10.78
- High
- 11.17
- Объем
- 636
- Дневное изменение
- -1.53%
- Месячное изменение
- -3.02%
- 6-месячное изменение
- 7.49%
- Годовое изменение
- 8.56%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.