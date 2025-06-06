通貨 / GECC
GECC: Great Elm Capital Corp - Closed End Fund
11.33 USD 0.16 (1.43%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
GECCの今日の為替レートは、1.43%変化しました。日中、通貨は1あたり11.06の安値と11.41の高値で取引されました。
Great Elm Capital Corp - Closed End Fundダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
GECC News
1日のレンジ
11.06 11.41
1年のレンジ
8.87 11.45
- 以前の終値
- 11.17
- 始値
- 11.41
- 買値
- 11.33
- 買値
- 11.63
- 安値
- 11.06
- 高値
- 11.41
- 出来高
- 251
- 1日の変化
- 1.43%
- 1ヶ月の変化
- 0.71%
- 6ヶ月の変化
- 11.63%
- 1年の変化
- 12.74%
