GDEVW: GDEV Inc - Warrant
A taxa do GDEVW para hoje mudou para 22.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.0250 e o mais alto foi 0.0393.
Veja a dinâmica do par de moedas GDEV Inc - Warrant. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de GDEVW hoje?
Hoje GDEV Inc - Warrant (GDEVW) está avaliado em 0.0366. O instrumento é negociado dentro de 22.00%, o fechamento de ontem foi 0.0300, e o volume de negociação atingiu 42. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de GDEVW em tempo real.
As ações de GDEV Inc - Warrant pagam dividendos?
Atualmente GDEV Inc - Warrant está avaliado em 0.0366. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -26.80% e USD. Monitore os movimentos de GDEVW no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de GDEVW?
Você pode comprar ações de GDEV Inc - Warrant (GDEVW) pelo preço atual 0.0366. Ordens geralmente são executadas perto de 0.0366 ou 0.0396, enquanto 42 e 46.40% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de GDEVW no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de GDEVW?
Investir em GDEV Inc - Warrant envolve considerar a faixa anual 0.0053 - 0.0500 e o preço atual 0.0366. Muitos comparam 84.85% e 82.09% antes de enviar ordens em 0.0366 ou 0.0396. Estude as mudanças diárias de preço de GDEVW no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações GDEV Inc.?
O maior preço de GDEV Inc. (GDEVW) no último ano foi 0.0500. As ações oscilaram bastante dentro de 0.0053 - 0.0500, e a comparação com 0.0300 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de GDEV Inc - Warrant no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações GDEV Inc.?
O menor preço de GDEV Inc. (GDEVW) no ano foi 0.0053. A comparação com o preço atual 0.0366 e 0.0053 - 0.0500 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de GDEVW em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de GDEVW?
No passado GDEV Inc - Warrant passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 0.0300 e -26.80% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 0.0300
- Open
- 0.0250
- Bid
- 0.0366
- Ask
- 0.0396
- Low
- 0.0250
- High
- 0.0393
- Volume
- 42
- Mudança diária
- 22.00%
- Mudança mensal
- 84.85%
- Mudança de 6 meses
- 82.09%
- Mudança anual
- -26.80%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4