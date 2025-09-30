- Übersicht
GDEVW: GDEV Inc - Warrant
Der Wechselkurs von GDEVW hat sich für heute um 22.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.0250 bis zu einem Hoch von 0.0393 gehandelt.
Verfolgen Sie die GDEV Inc - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von GDEVW heute?
Die Aktie von GDEV Inc - Warrant (GDEVW) notiert heute bei 0.0366. Sie wird innerhalb einer Spanne von 22.00% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 0.0300 und das Handelsvolumen erreichte 42. Das Live-Chart von GDEVW zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie GDEVW Dividenden?
GDEV Inc - Warrant wird derzeit mit 0.0366 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -26.80% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von GDEVW zu verfolgen.
Wie kaufe ich GDEVW-Aktien?
Sie können Aktien von GDEV Inc - Warrant (GDEVW) zum aktuellen Kurs von 0.0366 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 0.0366 oder 0.0396 platziert, während 42 und 46.40% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von GDEVW auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in GDEVW-Aktien?
Bei einer Investition in GDEV Inc - Warrant müssen die jährliche Spanne 0.0053 - 0.0500 und der aktuelle Kurs 0.0366 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 84.85% und 82.09%, bevor sie Orders zu 0.0366 oder 0.0396 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von GDEVW.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von GDEV Inc.?
Der höchste Kurs von GDEV Inc. (GDEVW) im vergangenen Jahr lag bei 0.0500. Innerhalb von 0.0053 - 0.0500 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 0.0300 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von GDEV Inc - Warrant mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von GDEV Inc.?
Der niedrigste Kurs von GDEV Inc. (GDEVW) im Laufe des Jahres betrug 0.0053. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 0.0366 und der Spanne 0.0053 - 0.0500 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von GDEVW live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von GDEVW statt?
GDEV Inc - Warrant hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 0.0300 und -26.80% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.0300
- Eröffnung
- 0.0250
- Bid
- 0.0366
- Ask
- 0.0396
- Tief
- 0.0250
- Hoch
- 0.0393
- Volumen
- 42
- Tagesänderung
- 22.00%
- Monatsänderung
- 84.85%
- 6-Monatsänderung
- 82.09%
- Jahresänderung
- -26.80%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4