GDEVW: GDEV Inc - Warrant
GDEVWの今日の為替レートは、22.00%変化しました。日中、通貨は1あたり0.0250の安値と0.0393の高値で取引されました。
GDEV Inc - Warrantダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
GDEVW株の現在の価格は？
GDEV Inc - Warrantの株価は本日0.0366です。22.00%内で取引され、前日の終値は0.0300、取引量は42に達しました。GDEVWのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
GDEV Inc - Warrantの株は配当を出しますか？
GDEV Inc - Warrantの現在の価格は0.0366です。配当方針は会社によりますが、投資家は-26.80%やUSDにも注目します。GDEVWの動きはライブチャートで確認できます。
GDEVW株を買う方法は？
GDEV Inc - Warrantの株は現在0.0366で購入可能です。注文は通常0.0366または0.0396付近で行われ、42や46.40%が市場の動きを示します。GDEVWの最新情報はライブチャートで確認できます。
GDEVW株に投資する方法は？
GDEV Inc - Warrantへの投資では、年間の値幅0.0053 - 0.0500と現在の0.0366を考慮します。注文は多くの場合0.0366や0.0396で行われる前に、84.85%や82.09%と比較されます。GDEVWの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
GDEV Inc.の株の最高値は？
GDEV Inc.の過去1年の最高値は0.0500でした。0.0053 - 0.0500内で株価は大きく変動し、0.0300と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。GDEV Inc - Warrantのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
GDEV Inc.の株の最低値は？
GDEV Inc.(GDEVW)の年間最安値は0.0053でした。現在の0.0366や0.0053 - 0.0500と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。GDEVWの動きはライブチャートで確認できます。
GDEVWの株式分割はいつ行われましたか？
GDEV Inc - Warrantは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、0.0300、-26.80%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 0.0300
- 始値
- 0.0250
- 買値
- 0.0366
- 買値
- 0.0396
- 安値
- 0.0250
- 高値
- 0.0393
- 出来高
- 42
- 1日の変化
- 22.00%
- 1ヶ月の変化
- 84.85%
- 6ヶ月の変化
- 82.09%
- 1年の変化
- -26.80%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
-
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
-
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.4