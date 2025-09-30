クォートセクション
通貨 / GDEVW
株に戻る

GDEVW: GDEV Inc - Warrant

0.0366 USD 0.0066 (22.00%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

GDEVWの今日の為替レートは、22.00%変化しました。日中、通貨は1あたり0.0250の安値と0.0393の高値で取引されました。

GDEV Inc - Warrantダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

GDEVW株の現在の価格は？

GDEV Inc - Warrantの株価は本日0.0366です。22.00%内で取引され、前日の終値は0.0300、取引量は42に達しました。GDEVWのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

GDEV Inc - Warrantの株は配当を出しますか？

GDEV Inc - Warrantの現在の価格は0.0366です。配当方針は会社によりますが、投資家は-26.80%やUSDにも注目します。GDEVWの動きはライブチャートで確認できます。

GDEVW株を買う方法は？

GDEV Inc - Warrantの株は現在0.0366で購入可能です。注文は通常0.0366または0.0396付近で行われ、42や46.40%が市場の動きを示します。GDEVWの最新情報はライブチャートで確認できます。

GDEVW株に投資する方法は？

GDEV Inc - Warrantへの投資では、年間の値幅0.0053 - 0.0500と現在の0.0366を考慮します。注文は多くの場合0.0366や0.0396で行われる前に、84.85%や82.09%と比較されます。GDEVWの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

GDEV Inc.の株の最高値は？

GDEV Inc.の過去1年の最高値は0.0500でした。0.0053 - 0.0500内で株価は大きく変動し、0.0300と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。GDEV Inc - Warrantのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

GDEV Inc.の株の最低値は？

GDEV Inc.(GDEVW)の年間最安値は0.0053でした。現在の0.0366や0.0053 - 0.0500と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。GDEVWの動きはライブチャートで確認できます。

GDEVWの株式分割はいつ行われましたか？

GDEV Inc - Warrantは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、0.0300、-26.80%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
0.0250 0.0393
1年のレンジ
0.0053 0.0500
以前の終値
0.0300
始値
0.0250
買値
0.0366
買値
0.0396
安値
0.0250
高値
0.0393
出来高
42
1日の変化
22.00%
1ヶ月の変化
84.85%
6ヶ月の変化
82.09%
1年の変化
-26.80%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
期待
100.7
97.4