GDEVW: GDEV Inc - Warrant

0.0366 USD 0.0066 (22.00%)
版块: 通讯服务 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日GDEVW汇率已更改22.00%。当日，交易品种以低点0.0250和高点0.0393进行交易。

关注GDEV Inc - Warrant动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

GDEVW股票今天的价格是多少？

GDEV Inc - Warrant股票今天的定价为0.0366。它在22.00%范围内交易，昨天的收盘价为0.0300，交易量达到42。GDEVW的实时价格图表显示了这些更新。

GDEV Inc - Warrant股票是否支付股息？

GDEV Inc - Warrant目前的价值为0.0366。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-26.80%和USD。实时查看图表以跟踪GDEVW走势。

如何购买GDEVW股票？

您可以以0.0366的当前价格购买GDEV Inc - Warrant股票。订单通常设置在0.0366或0.0396附近，而42和46.40%显示市场活动。立即关注GDEVW的实时图表更新。

如何投资GDEVW股票？

投资GDEV Inc - Warrant需要考虑年度范围0.0053 - 0.0500和当前价格0.0366。许多人在以0.0366或0.0396下订单之前，会比较84.85%和。实时查看GDEVW价格图表，了解每日变化。

GDEV Inc.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，GDEV Inc.的最高价格是0.0500。在0.0053 - 0.0500内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪GDEV Inc - Warrant的绩效。

GDEV Inc.股票的最低价格是多少？

GDEV Inc.（GDEVW）的最低价格为0.0053。将其与当前的0.0366和0.0053 - 0.0500进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GDEVW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GDEVW股票是什么时候拆分的？

GDEV Inc - Warrant历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.0300和-26.80%中可见。

日范围
0.0250 0.0393
年范围
0.0053 0.0500
前一天收盘价
0.0300
开盘价
0.0250
卖价
0.0366
买价
0.0396
最低价
0.0250
最高价
0.0393
交易量
42
日变化
22.00%
月变化
84.85%
6个月变化
82.09%
年变化
-26.80%
