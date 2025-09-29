- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
GDEVW: GDEV Inc - Warrant
Курс GDEVW за сегодня изменился на 22.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.0250, а максимальная — 0.0393.
Следите за динамикой GDEV Inc - Warrant. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GDEVW сегодня?
GDEV Inc - Warrant (GDEVW) сегодня оценивается на уровне 0.0366. Инструмент торгуется в пределах 22.00%, вчерашнее закрытие составило 0.0300, а торговый объем достиг 42. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GDEVW в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям GDEV Inc - Warrant?
GDEV Inc - Warrant в настоящее время оценивается в 0.0366. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -26.80% и USD. Отслеживайте движения GDEVW на графике в реальном времени.
Как купить акции GDEVW?
Вы можете купить акции GDEV Inc - Warrant (GDEVW) по текущей цене 0.0366. Ордера обычно размещаются около 0.0366 или 0.0396, тогда как 42 и 46.40% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GDEVW на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GDEVW?
Инвестирование в GDEV Inc - Warrant предполагает учет годового диапазона 0.0053 - 0.0500 и текущей цены 0.0366. Многие сравнивают 84.85% и 82.09% перед размещением ордеров на 0.0366 или 0.0396. Изучайте ежедневные изменения цены GDEVW на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции GDEV Inc.?
Самая высокая цена GDEV Inc. (GDEVW) за последний год составила 0.0500. Акции заметно колебались в пределах 0.0053 - 0.0500, сравнение с 0.0300 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику GDEV Inc - Warrant на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции GDEV Inc.?
Самая низкая цена GDEV Inc. (GDEVW) за год составила 0.0053. Сравнение с текущими 0.0366 и 0.0053 - 0.0500 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GDEVW во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GDEVW?
В прошлом GDEV Inc - Warrant проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.0300 и -26.80% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 0.0300
- Open
- 0.0250
- Bid
- 0.0366
- Ask
- 0.0396
- Low
- 0.0250
- High
- 0.0393
- Объем
- 42
- Дневное изменение
- 22.00%
- Месячное изменение
- 84.85%
- 6-месячное изменение
- 82.09%
- Годовое изменение
- -26.80%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%