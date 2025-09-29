КотировкиРазделы
GDEVW
GDEVW: GDEV Inc - Warrant

0.0366 USD 0.0066 (22.00%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс GDEVW за сегодня изменился на 22.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.0250, а максимальная — 0.0393.

Следите за динамикой GDEV Inc - Warrant. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
0.0250 0.0393
Годовой диапазон
0.0053 0.0500
Предыдущее закрытие
0.0300
Open
0.0250
Bid
0.0366
Ask
0.0396
Low
0.0250
High
0.0393
Объем
42
Дневное изменение
22.00%
Месячное изменение
84.85%
6-месячное изменение
82.09%
Годовое изменение
-26.80%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.