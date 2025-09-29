- Panorámica
GDEVW: GDEV Inc - Warrant
El tipo de cambio de GDEVW de hoy ha cambiado un 22.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.0250, mientras que el máximo ha alcanzado 0.0393.
Siga la dinámica de la pareja de divisas GDEV Inc - Warrant. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de GDEVW hoy?
GDEV Inc - Warrant (GDEVW) se evalúa hoy en 0.0366. El instrumento se negocia dentro de 22.00%; el cierre de ayer ha sido 0.0300 y el volumen comercial ha alcanzado 42. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios GDEVW en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de GDEV Inc - Warrant?
GDEV Inc - Warrant se evalúa actualmente en 0.0366. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -26.80% y USD. Monitoree los movimientos de GDEVW en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de GDEVW?
Puede comprar acciones de GDEV Inc - Warrant (GDEVW) al precio actual de 0.0366. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 0.0366 o 0.0396, mientras que 42 y 46.40% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de GDEVW en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de GDEVW?
Invertir en GDEV Inc - Warrant implica tener en cuenta el rango anual 0.0053 - 0.0500 y el precio actual 0.0366. Muchos comparan 84.85% y 82.09% antes de colocar órdenes en 0.0366 o 0.0396. Estudie los cambios diarios de precios de GDEVW en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de GDEV Inc.?
El precio más alto de GDEV Inc. (GDEVW) en el último año ha sido 0.0500. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 0.0053 - 0.0500, una comparación con 0.0300 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de GDEV Inc - Warrant en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de GDEV Inc.?
El precio más bajo de GDEV Inc. (GDEVW) para el año ha sido 0.0053. La comparación con los actuales 0.0366 y 0.0053 - 0.0500 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de GDEVW en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de GDEVW?
En el pasado, GDEV Inc - Warrant ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 0.0300 y -26.80% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 0.0300
- Open
- 0.0250
- Bid
- 0.0366
- Ask
- 0.0396
- Low
- 0.0250
- High
- 0.0393
- Volumen
- 42
- Cambio diario
- 22.00%
- Cambio mensual
- 84.85%
- Cambio a 6 meses
- 82.09%
- Cambio anual
- -26.80%
