GDEVW: GDEV Inc - Warrant
Il tasso di cambio GDEVW ha avuto una variazione del 22.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0250 e ad un massimo di 0.0393.
Segui le dinamiche di GDEV Inc - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni GDEVW oggi?
Oggi le azioni GDEV Inc - Warrant sono prezzate a 0.0366. Viene scambiato all'interno di 22.00%, la chiusura di ieri è stata 0.0300 e il volume degli scambi ha raggiunto 42. Il grafico dei prezzi in tempo reale di GDEVW mostra questi aggiornamenti.
Le azioni GDEV Inc - Warrant pagano dividendi?
GDEV Inc - Warrant è attualmente valutato a 0.0366. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -26.80% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di GDEVW.
Come acquistare azioni GDEVW?
Puoi acquistare azioni GDEV Inc - Warrant al prezzo attuale di 0.0366. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 0.0366 o 0.0396, mentre 42 e 46.40% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di GDEVW sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni GDEVW?
Investire in GDEV Inc - Warrant implica considerare l'intervallo annuale 0.0053 - 0.0500 e il prezzo attuale 0.0366. Molti confrontano 84.85% e 82.09% prima di effettuare ordini su 0.0366 o 0.0396. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di GDEVW con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni GDEV Inc.?
Il prezzo massimo di GDEV Inc. nell'ultimo anno è stato 0.0500. All'interno di 0.0053 - 0.0500, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 0.0300 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di GDEV Inc - Warrant utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni GDEV Inc.?
Il prezzo più basso di GDEV Inc. (GDEVW) nel corso dell'anno è stato 0.0053. Confrontandolo con gli attuali 0.0366 e 0.0053 - 0.0500 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda GDEVW muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di GDEVW?
GDEV Inc - Warrant ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 0.0300 e -26.80%.
- Chiusura Precedente
- 0.0300
- Apertura
- 0.0250
- Bid
- 0.0366
- Ask
- 0.0396
- Minimo
- 0.0250
- Massimo
- 0.0393
- Volume
- 42
- Variazione giornaliera
- 22.00%
- Variazione Mensile
- 84.85%
- Variazione Semestrale
- 82.09%
- Variazione Annuale
- -26.80%
