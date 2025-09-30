QuotazioniSezioni
GDEVW: GDEV Inc - Warrant

0.0366 USD 0.0066 (22.00%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio GDEVW ha avuto una variazione del 22.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0250 e ad un massimo di 0.0393.

Segui le dinamiche di GDEV Inc - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni GDEVW oggi?

Oggi le azioni GDEV Inc - Warrant sono prezzate a 0.0366. Viene scambiato all'interno di 22.00%, la chiusura di ieri è stata 0.0300 e il volume degli scambi ha raggiunto 42. Il grafico dei prezzi in tempo reale di GDEVW mostra questi aggiornamenti.

Le azioni GDEV Inc - Warrant pagano dividendi?

GDEV Inc - Warrant è attualmente valutato a 0.0366. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -26.80% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di GDEVW.

Come acquistare azioni GDEVW?

Puoi acquistare azioni GDEV Inc - Warrant al prezzo attuale di 0.0366. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 0.0366 o 0.0396, mentre 42 e 46.40% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di GDEVW sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni GDEVW?

Investire in GDEV Inc - Warrant implica considerare l'intervallo annuale 0.0053 - 0.0500 e il prezzo attuale 0.0366. Molti confrontano 84.85% e 82.09% prima di effettuare ordini su 0.0366 o 0.0396. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di GDEVW con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni GDEV Inc.?

Il prezzo massimo di GDEV Inc. nell'ultimo anno è stato 0.0500. All'interno di 0.0053 - 0.0500, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 0.0300 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di GDEV Inc - Warrant utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni GDEV Inc.?

Il prezzo più basso di GDEV Inc. (GDEVW) nel corso dell'anno è stato 0.0053. Confrontandolo con gli attuali 0.0366 e 0.0053 - 0.0500 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda GDEVW muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di GDEVW?

GDEV Inc - Warrant ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 0.0300 e -26.80%.

Intervallo Giornaliero
0.0250 0.0393
Intervallo Annuale
0.0053 0.0500
Chiusura Precedente
0.0300
Apertura
0.0250
Bid
0.0366
Ask
0.0396
Minimo
0.0250
Massimo
0.0393
Volume
42
Variazione giornaliera
22.00%
Variazione Mensile
84.85%
Variazione Semestrale
82.09%
Variazione Annuale
-26.80%
